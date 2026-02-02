americateve

La NFL debe reevaluar contrataciones de minorías tras solo uno puesto de entrenador para una minoría

SAN JOSÉ, California, EE.UU. (AP) — El comisionado de la NFL, Roger Goodell, afirmó que la liga necesita reevaluar su enfoque hacia la contratación de minorías después de un ciclo de contrataciones de entrenadores en la temporada baja en el que solo uno de los diez puestos de head coaches fue para una minoría y ninguno para candidatos negros.

El comisionado de la NFL, Roger Goodell, habla durante su conferencia de prensa sobre el estado de la NFL el lunes 2 de febrero de 2026 en San José, California, antes del Super Bowl 60 entre los Seahawks de Seattle y los Patriots de Nueva Inglaterra. (Foto AP/Matt York)
"Necesitamos seguir avanzando", expresó Goodell el lunes. "Creo en eso y creo que la diversidad es buena para nosotros. ... Pienso que nos hemos convertido en una liga más diversa en todas las plataformas, incluyendo el ámbito de los entrenadores. Pero aún tenemos más trabajo por hacer".

La NFL tendrá solo tres entrenadores en jefe negros la próxima temporada. Hubo diez vacantes para head coaches esta temporada y ninguna de ellas fue ocupada por un entrenador negro. Robert Saleh, de ascendencia libanesa, fue el único miembro de una minoría en conseguir un puesto cuando fue contratado por Tennessee.

Esta fue solo la quinta vez desde el inicio de la Regla Rooney en 2003 que no se contrataron entrenadores en jefe negros durante un ciclo de contrataciones en la temporada baja. La única otra vez que ocurrió en un año con más de cinco cambios fue en 2013, cuando hubo ocho vacantes.

___

FUENTE: AP

