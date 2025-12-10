La NFL busca un grupo de árbitros suplentes y quiere asignar playoffs según el desempeño

ARCHIVO - El escudo de la NFL se exhibe en el centro del campo durante el Super Bowl 59, el 9 de febrero de 2025, en Nueva Orleans. (Foto AP/Adam Hunger, Archivo) AP

Troy Vincent, ejecutivo de la liga, dijo que había enfatizado en estos puntos ante los propietarios el miércoles, en una reunión virtual.

La liga y la Asociación de Árbitros de la NFL han estado negociando un nuevo acuerdo colectivo desde el verano de 2024. El que rige actualmente expira el 31 de mayo de 2026.

Hasta ahora, las discusiones con el sindicato de árbirtos no han tenido éxito, según un memorando que fue enviado a los equipos y obtenido por The Associated Press.

“Nos esforzamos por la excelencia en todos los aspectos de este deporte, incluido el arbitraje. A lo largo del proceso de negociación colectiva, la NFL se ha mantenido enfocada en implementar cambios en el acuerdo (y de otro modo ejercer nuestros derechos) de maneras que mejoren el rendimiento de los árbitros de juego, aumenten la responsabilidad y aseguren que los que tengan un mejor rendimiento estén arbitrando nuestros partidos más importantes. Nuestra prioridad es tener a los mejores árbitros en el campo, un modelo basado en el desempeño”, comentó Vincent.

La liga pretende que la compensación esté vinculada al rendimiento para que sólo los árbitros de alto desempeño durante la temporada regular compartan el fondo de bonificación de fin de año.

La liga también busca mayor flexibilidad para asegurar que los mejores árbitros estén en el campo durante la postemporada. El actual contrato colectivo de trabajo incluye la antigüedad como un factor en la asignación de postemporada. Vincent dijo que el sindicato quiere mantener ese criterio como un factor.

No se pudo contactar de inmediato al sindicato para que comentara sobre las propuestas de la liga.

La capacitación y el desarrollo son otra área destacada por la NFL.

“Los programas de capacitación y desarrollo obligatorios son esenciales para los árbitros de bajo rendimiento y en período de prueba. El sindicato está resistiéndose a nuestros esfuerzos para dar a estos árbitros acceso a más repeticiones de práctica”, indicó Vincent.

Actualmente, la NFL no tiene comunicación con los árbitros de juego durante el período de aproximadamente tres meses que transcurre entre el Super Bowl y el 15 de mayo.

“Creemos que acortar ese período muerto y aumentar el acceso a todos los árbitros de juego para discusiones de reglas, revisión de video, mecánicas y reuniones apropiadas de operaciones de fútbol y comités mejorará el juego y el rendimiento de los oficiales”, expresó Vincent.

La liga también busca extender el período de prueba durante el cual se evalúa a los nuevos árbitros a fin de ganar flexibilidad para remover a aquéllos que tengan bajo rendimiento. La última propuesta del sindicato pedía la eliminación del período de prueba por completo, según el memorando.

“Continuaremos abogando por cambios en nuestro acuerdo colectivo que mejoren la capacitación, recompensen el rendimiento y aumenten la responsabilidad. Estas medidas y la continua incorporación de tecnología, incluido el uso ampliado de la asistencia de repetición, mejorarán aún más la arbitraje”, se lee en el memorando.

La NFL está explorando la posibilidad de agregar varias jugadas más a la asistencia de repetición instantánea en 2026, incluyendo bloqueos de crackback, bloqueos bajos/clip, bloqueos a ciegas, el lanzar el balón de forma intencional al suelo, determinar la posición de un receptor en el campo y formación ilegal en patadas de salida para determinar si los pies están en el suelo cuando se toca el balón.

