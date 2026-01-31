americateve

La NBA suspende 25 juegops a Paul George de los 76ers de Filadelfia por violar política antidrogas

Paul George de los 76ers de Fiiladelfia ha sido suspendido por 25 partidos por violar los términos del Programa Antidrogas de la NBA, anunció la liga el sábado.

Paul George, derecha, de los 76ers de Filadelfia, se alza para disparar sobre Kyle Kuzma, de los Bucks de Milwaukee, durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el martes 27 de enero de 2026, en Filadelfia. (AP Foto/Matt Slocum)
La NBA no reveló la naturaleza de la violación ni la sustancia involucrada. La suspensión de 25 partidos, según los términos del acuerdo entre la liga y la Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto, indica que esta fue la primera violación por parte de George.

La suspensión le costará a George —nueve veces seleccionado All-Star— aproximadamente $11,7 millones de dólares de su salario de $51,7 millones, o alrededor de $469.691,72 por cada uno de los 25 partidos que se perderá.

Se espera que George sea elegible para regresar el 25 de marzo, cuando Filadelfia reciba a Chicago. Los 76ers tendrán diez partidos restantes en la temporada regular en ese momento.

Filadelfia entró el sábado con un récord de 26-21, sexto en la Conferencia Este. Los 76ers tienen una marca de 16-11 cuando George juega, 10-10 cuando no lo hace.

George ha promediado 16 puntos en 27 partidos esta temporada para los 76ers, esa media de anotación es la tercera más alta del equipo detrás de Tyrese Maxey (29,4) y Joel Embiid (25,7). Tuvo uno de sus mejores partidos de la campaña a principios de esta semana, con una explosión de 32 puntos impulsada por nueve triples en una victoria el martes sobre Milwaukee.

