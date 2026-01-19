americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

La NBA reanudará el uso de auriculares por árbitros desde el martes; prueba hasta el 12 de febrero.

NUEVA YORK (AP) — La NBA reanudará el uso de auriculares con micrófonos y audífonos para los árbitros el martes, con la prueba programada para continuar hasta los partidos del 12 de febrero, antes de que la liga haga una pausa por el fin de semana del Juego de Estrellas.

Kenny Atkinson, izquierda, entrenador de los Cavaliers de Cleveland, discute una llamada del árbitro Ed Malloy, derecha, durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA en contra del Thunder de Oklahoma City, el lunes 19 de enero de 2026, en Cleveland. (AP Foto/David Dermer)
Kenny Atkinson, izquierda, entrenador de los Cavaliers de Cleveland, discute una llamada del árbitro Ed Malloy, derecha, durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA en contra del Thunder de Oklahoma City, el lunes 19 de enero de 2026, en Cleveland. (AP Foto/David Dermer) AP

Desde el 1 de noviembre hasta el 12 de diciembre, los árbitros llevaban los auriculares sujetos a sus uniformes, utilizándolos durante las revisiones de repetición instantánea y otras pausas, pero no durante el juego en vivo.

En esta fase, los árbitros llevarán los audífonos durante todo el partido, incluyendo el juego en vivo, y podrán comunicarse directamente con el centro de repetición y entre ellos en todo momento.

La liga informó a los equipos el lunes que la primera fase mejoró la precisión del arbitraje y el flujo del juego. La NBA también espera que los nuevos auriculares —también utilizados por los árbitros en la NFL, con la FIFA, las principales ligas de fútbol en Inglaterra y Alemania, y la Major League Soccer— tengan tecnología mejorada, después de que la calidad del audio y la capacidad de comunicarse con otros árbitros sin interrupciones fuera un problema en algunos casos durante la primera fase del proyecto.

La NBA ha estado probando la tecnología desde 2022 en varios eventos, incluyendo el G League Winter Showcase, la NBA Summer League y los partidos de pretemporada de la liga.

___

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Una persona herida es trasladada en ambulancia en Adamuz, cerca de Córdoba, en el sur de España, el lunes 19 de enero de 2026, tras un choque de trenes de alta velocidad. (Francisco J. Olmo/Europa Press via AP)

Sube a al menos 39 el número de muertos en choque de trenes en España mientras buscan más cuerpos

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, habla con los medios en el Parque Ritan en Beijing, China, el viernes 16 de enero de 2026. (Foto AP/Vincent Thian)

Canadá firma un acuerdo comercial con China, desafiando a Trump

ARCHIVO – El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, hace una declaración a reporteros durante su reunión con el ministro de Exteriores armenio Ararat Mirzoyan en el Departamento de Estado en Washington, el martes 13 de enero de 2026. (AP Foto/Cliff Owen, Archivo)

Trump nombra figuras clave para supervisor plan de paz en Gaza

Kylian Mbappé (centro) celebra tras anotar de penal el primer gol del Real Madrid en la victoria 1-0 ante Levante en la Liga de España, el sábado 17 de enero de 2026, en Madrid. (AP Foto/José Bretón)

Real Madrid es abucheado por aficionados antes de vencer 2-0 a Levante

Destacados del día

Colapso del sistema eléctrico cubano deja a La Habana a oscuras y provoca apagones masivos en toda la Isla

Colapso del sistema eléctrico cubano deja a La Habana a oscuras y provoca apagones masivos en toda la Isla

Joven cubano con I-220A queda en libertad tras meses detenido por ICE: juez fija fianza mínima

Joven cubano con I-220A queda en libertad tras meses detenido por ICE: juez fija fianza mínima

Ha llegado el momento: Trump lanza advertencia por Groenlandia y acusa a Dinamarca de inacción ante la amenaza rusa

"Ha llegado el momento": Trump lanza advertencia por Groenlandia y acusa a Dinamarca de inacción ante la amenaza rusa

Agitadores de extrema izquierda irrumpen en una iglesia de Minneapolis creyendo que el pastor trabaja para ICE

Agitadores de extrema izquierda irrumpen en una iglesia de Minneapolis creyendo que el pastor trabaja para ICE

Trump dice que Ilhan Omar debería ir a prisión o ser expulsada a Somalia y desata nueva tormenta política

Trump dice que Ilhan Omar debería ir a prisión o ser expulsada a Somalia y desata nueva tormenta política

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter