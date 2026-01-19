La NBA reanudará el uso de auriculares por árbitros desde el martes; prueba hasta el 12 de febrero.

Compartir en:









Desde el 1 de noviembre hasta el 12 de diciembre, los árbitros llevaban los auriculares sujetos a sus uniformes, utilizándolos durante las revisiones de repetición instantánea y otras pausas, pero no durante el juego en vivo.

En esta fase, los árbitros llevarán los audífonos durante todo el partido, incluyendo el juego en vivo, y podrán comunicarse directamente con el centro de repetición y entre ellos en todo momento.

La liga informó a los equipos el lunes que la primera fase mejoró la precisión del arbitraje y el flujo del juego. La NBA también espera que los nuevos auriculares —también utilizados por los árbitros en la NFL, con la FIFA, las principales ligas de fútbol en Inglaterra y Alemania, y la Major League Soccer— tengan tecnología mejorada, después de que la calidad del audio y la capacidad de comunicarse con otros árbitros sin interrupciones fuera un problema en algunos casos durante la primera fase del proyecto.

La NBA ha estado probando la tecnología desde 2022 en varios eventos, incluyendo el G League Winter Showcase, la NBA Summer League y los partidos de pretemporada de la liga.

