La NASA realiza la primera evacuación médica de la EEI debido a problema de salud de un astronauta

Esta foto proporcionada por la NASA muestra, en el sentido de las agujas del reloj desde la parte inferior izquierda, al astronauta de la NASA Mike Fincke; al cosmonauta de Roscosmos Oleg Platonov; a la astronauta de la NASA Zena Cardman, y al astronauta Kimiya Yui, de la JAXA (Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón), reunidos para un retrato de la tripulación con sus trajes de presión Dragon durante una verificación de trajes dentro del módulo de laboratorio Kibo, el miércoles 14 de enero de 2026, en la Estación Espacial Internacional. (NASA vía AP) AP

Los cuatro astronautas que regresan —de Estados Unidos, Rusia y Japón— planean amerizar el jueves en la madrugada en el Pacífico, cerca de San Diego, en un vuelo de SpaceX. Esta decisión acorta su misión en más de un mes.

“El momento de esta partida es inesperado”, señaló la astronauta Zena Cardman, de la NASA, antes del viaje de regreso, “pero lo que no me sorprendió fue lo bien que esta tripulación se unió como familia para ayudarse y cuidarse mutuamente”.

La semana pasada, funcionarios se negaron a identificar al astronauta que necesita atención médica, y no dieron a conocer qué problema de salud padece.

El astronauta enfermo está “estable, seguro y bien atendido”, apuntó Mike Fincke, comandante saliente de la estación espacial, en redes sociales esta semana. “Esta fue una decisión intencional para permitir que las evaluaciones médicas adecuadas se realicen en tierra, donde existe toda la gama de capacidades de diagnóstico".

Lanzados en agosto al espacio, Cardman, Fincke, Kimiya Yui de Japón y Oleg Platonov de Rusia deberían haber permanecido en la estación espacial hasta finales de febrero. Pero el 7 de enero, la NASA canceló abruptamente la caminata espacial del día siguiente de Cardman y Fincke, y luego anunció el regreso anticipado de la tripulación. Funcionarios indicaron que el problema de salud no estaba relacionado con los preparativos de la caminata espacial ni con otras operaciones de la estación, pero no ofrecieron más detalles, alegando la confidencialidad médica. Enfatizaron que no era una situación de emergencia.

La NASA señaló que se apegaría a los mismos procedimientos de entrada y amerizaje al final del vuelo, con el habitual grupo de expertos médicos a bordo del barco de recuperación en el Pacífico. Se trata de otro regreso de tripulación en medio de la noche para SpaceX, efectuándose menos de 11 horas después de desacoplarse de la estación espacial. La agencia espacial señaló que aún no se sabía qué tan rápido serían trasladados los cuatro astronautas de California a Houston, sede del Centro Espacial Johnson y base para los astronautas.

Un astronauta estadounidense y dos rusos permanecen a bordo del laboratorio orbital, apenas un mes y medio en una misión de ocho meses que comenzó con un despegue de un cohete Soyuz desde Kazajistán. La NASA y SpaceX están trabajando para adelantar el lanzamiento de una nueva tripulación de cuatro personas desde Florida, que está programado para mediados de febrero.

Los modelos informáticos pronosticaban una evacuación médica de la estación espacial cada tres años, pero la NASA no había tenido ninguna en sus 65 años de vuelos espaciales tripulados. Los rusos no han tenido la misma suerte. En 1985, el cosmonauta soviético Vladimir Vasyutin contrajo una infección grave o una enfermedad relacionada a bordo de la estación espacial Salyut 7 de su país, ante lo cual fue necesario un regreso anticipado. Otros cosmonautas soviéticos sufrieron problemas de salud menos graves que obligaron a acortar sus vuelos.

Fue el primer vuelo espacial para Cardman, una bióloga y exploradora polar de 38 años de edad que se perdió la caminata espacial, así como para Platonov, de 39 años, un ex piloto de combate de la Fuerza Aérea rusa que tuvo que esperar algunos años para llegar al espacio debido a un problema de salud no revelado. Cardman debería haber partido al espacio el año pasado, pero fue desplazada para que hubiera lugar en el camino de regreso para Butch Wilmore y Suni Williams de la NASA, quienes estuvieron varados casi un año en la estación espacial debido a problemas con la cápsula de Boeing.

Fincke, de 58 años, un coronel retirado de la Fuerza Aérea, y Yui, de 55 años, piloto de combate retirado de la Fuerza Aérea de Autodefensa de Japón, ya habían viajado al espacio anteriormente. Fincke ha pasado un año y medio en órbita en cuatro misiones y ha realizado nueve caminatas espaciales en vuelos anteriores, lo que lo convierte en uno de los elementos de la NASA con mejor desempeño. La semana pasada, Yui celebró su día 300 en el espacio durante dos estancias en la estación, compartiendo impresionantes vistas de la Tierra, incluido el monte Fuji de Japón y auroras boreales impresionantes.

“Quiero grabarlo firmemente en mis ojos, y aún más, en mi corazón”, expresó Yui en la red social X. “Pronto, yo también me convertiré en una de esas pequeñas luces en el suelo”.

Autoridades de la NASA habían dicho que era más arriesgado dejar al astronauta en el espacio sin la atención médica adecuada durante otro mes que reducir temporalmente el tamaño de la tripulación de la estación en más de la mitad. Hasta que SpaceX proporcione otra tripulación, la NASA señaló que tendrá que abstenerse de cualquier caminata espacial rutinaria o incluso de emergencia, un trabajo de dos personas que requiere ayuda de respaldo de los tripulantes en el interior del complejo orbital.

La evacuación médica fue la primera decisión de envergadura del nuevo administrador de la NASA, Jared Isaacman. El multimillonario fundador de una empresa de procesamiento de pagos, quien ha viajado al espacio en dos ocasiones, asumió la dirección de la agencia en diciembre.

“La salud y el bienestar de nuestros astronautas siempre es y será nuestra máxima prioridad”, expresó Isaacman al anunciar la decisión la semana pasada.

