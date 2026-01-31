americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

La NASA inicia un simulacro de cuenta atrás para su primer viaje tripulado a la Luna en medio siglo

CABO CAÑAVERAL, Florida, EE.UU. (AP) — La NASA comenzó el sábado un simulacro de cuenta atrás de dos días que culminará con el abastecimiento de combustible de su nuevo cohete lunar, una prueba crucial que determinará cuándo cuatro astronautas despegarán en una misión para sobrevolar la Luna.

Esta imagen proporcionada por la NASA muestra el cohete Artemis II SLS (siglas de Sistema de Lanzamiento Espacial) con la nave Orion colocada encima en la plataforma de lanzamiento 39B, el jueves 29 de enero de 2026, en el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida. (Jim Ross/NASA via AP)
Esta imagen proporcionada por la NASA muestra el cohete Artemis II SLS (siglas de Sistema de Lanzamiento Espacial) con la nave Orion colocada encima en la plataforma de lanzamiento 39B, el jueves 29 de enero de 2026, en el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida. (Jim Ross/NASA via AP) AP

Ya en cuarentena para evitar gérmenes, el comandante Reid Wiseman y su tripulación serán las primeras personas en salir hacia la Luna desde 1972. Supervisarán el ensayo general desde su base en Houston antes de volar al Centro Espacial Kennedy una vez que el cohete reciba luz verde para el vuelo.

El cohete del Sistema de Lanzamiento Espacial de 98 metros (322 pies) se trasladó a la plataforma hace dos semanas. Si la prueba de abastecimiento de combustible del lunes sale bien, la NASA podría intentar el lanzamiento en el plazo de una semana. Los equipos llenarán el tanque del cohete con más de 700.000 galones (2,6 millones de litros) de combustible superfrío, deteniéndose medio minuto antes de que los motores se enciendan.

Una ola de frío intenso retrasó el ensayo de repostaje y el lanzamiento por dos días. El 8 de febrero es ahora la fecha más temprana en la que el cohete podría despegar.

A bordo de la cápsula Orion en la parte superior del cohete, los astronautas de Estados Unidos y Canadá harán un viaje alrededor de la Luna y luego regresarán directamente sin detenerse hasta amerizar en el Pacífico. La misión del programa Artemisa durará casi 10 días.

La NASA envió a 24 astronautas a la Luna durante el programa Apollo, desde 1968 hasta 1972. Doce de ellos caminaron sobre la superficie.

___

El Departamento de Salud y Ciencia de Associated Press recibe apoyo del Departamento de Educación Científica del Instituto Médico Howard Hughes y de la Fundación Robert Wood Johnson. La AP es la única responsable de todo el contenido.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detienen a un hombre durante un operativo, el domingo 11 de enero de 2026, en Robbinsdale, Minnesota (AP Photo/John Locher)

Jueza dice que no detendrá operaciones migratorias en Minnesota mientras avanza demanda

Foto tomada el 2 de enero del 2026 de documentos que el Departamento de Justicia publicó sobre Jeffrey Epstein. (AP foto/Jon Elswick)

Surgen nombres famosos y detalles de investigaciones previas en los últimos archivos de Epstein

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, habla durante la ceremonia de apertura del nuevo año judicial en el Tribunal Supremo de Justicia de Caracas, Venezuela, el viernes 30 de enero de 2026. (Foto AP/Ariana Cubillos)

Venezuela anuncia ley de amnistía que apunta a la liberación masiva de presos por motivos políticos

Luigi Mangione, el acusado de matar al CEO de UnitedHealthcare, en el tribunal en Nueva York el 18 de diciembre del 2025. (Shannon Stapleton/Pool Photo via AP)

Jueza prohíbe a fiscales buscar la pena de muerte contra acusado de matar a CEO de UnitedHealthcare

Destacados del día

Rusia se desentiende de la crisis petrolera en Cuba: Depende del gobierno cubano

Rusia se desentiende de la crisis petrolera en Cuba: "Depende del gobierno cubano"

Activistas cubanos increpan en Sevilla a Aleida Guevara : Tu padre fue un asesino y racista

Activistas cubanos increpan en Sevilla a Aleida Guevara : "Tu padre fue un asesino y racista"

Díaz-Canel desafía a Trump y anticipa la respuesta de Cuba al bloqueo del petróleo

Díaz-Canel desafía a Trump y anticipa la respuesta de Cuba al bloqueo del petróleo

Foto tomada el 2 de enero del 2026 de documentos que el Departamento de Justicia publicó sobre Jeffrey Epstein. (AP foto/Jon Elswick)

Surgen nombres famosos y detalles de investigaciones previas en los últimos archivos de Epstein

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detienen a un hombre durante un operativo, el domingo 11 de enero de 2026, en Robbinsdale, Minnesota (AP Photo/John Locher)

Jueza dice que no detendrá operaciones migratorias en Minnesota mientras avanza demanda

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter