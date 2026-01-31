La NASA inicia un simulacro de cuenta atrás para su primer viaje tripulado a la Luna en medio siglo

Compartir en:









Esta imagen proporcionada por la NASA muestra el cohete Artemis II SLS (siglas de Sistema de Lanzamiento Espacial) con la nave Orion colocada encima en la plataforma de lanzamiento 39B, el jueves 29 de enero de 2026, en el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida. (Jim Ross/NASA via AP) AP

Ya en cuarentena para evitar gérmenes, el comandante Reid Wiseman y su tripulación serán las primeras personas en salir hacia la Luna desde 1972. Supervisarán el ensayo general desde su base en Houston antes de volar al Centro Espacial Kennedy una vez que el cohete reciba luz verde para el vuelo.

El cohete del Sistema de Lanzamiento Espacial de 98 metros (322 pies) se trasladó a la plataforma hace dos semanas. Si la prueba de abastecimiento de combustible del lunes sale bien, la NASA podría intentar el lanzamiento en el plazo de una semana. Los equipos llenarán el tanque del cohete con más de 700.000 galones (2,6 millones de litros) de combustible superfrío, deteniéndose medio minuto antes de que los motores se enciendan.

Una ola de frío intenso retrasó el ensayo de repostaje y el lanzamiento por dos días. El 8 de febrero es ahora la fecha más temprana en la que el cohete podría despegar.

A bordo de la cápsula Orion en la parte superior del cohete, los astronautas de Estados Unidos y Canadá harán un viaje alrededor de la Luna y luego regresarán directamente sin detenerse hasta amerizar en el Pacífico. La misión del programa Artemisa durará casi 10 días.

La NASA envió a 24 astronautas a la Luna durante el programa Apollo, desde 1968 hasta 1972. Doce de ellos caminaron sobre la superficie.

___

El Departamento de Salud y Ciencia de Associated Press recibe apoyo del Departamento de Educación Científica del Instituto Médico Howard Hughes y de la Fundación Robert Wood Johnson. La AP es la única responsable de todo el contenido. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP