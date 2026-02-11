americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

La ministra portuguesa del Interior renuncia ante crecientes críticas por su respuesta a tormentas

MADRID (AP) — La ministra portuguesa del Interior dimitió en respuesta a las crecientes críticas a la respuesta de su gobierno ante sucesivas tormentas invernales esta temporada, en las que al menos siete personas han muerto.

Huéspedes de un hotel son evacuados por policías e infantes de Marina con un bote hinchable por una calle inundada después de que el río Sado se desbordara tras fuertes lluvias, en Alcácer do Sal, en el sur de Portugal, el viernes 6 de febrero de 2026. (AP Foto/Ana Brigida)
Huéspedes de un hotel son evacuados por policías e infantes de Marina con un bote hinchable por una calle inundada después de que el río Sado se desbordara tras fuertes lluvias, en Alcácer do Sal, en el sur de Portugal, el viernes 6 de febrero de 2026. (AP Foto/Ana Brigida) AP

Maria Lúcia Amaral renunció tras concluir que “ya no posee las condiciones personales y políticas necesarias para ocupar el cargo”, informó la oficina del presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, a última hora del martes.

El primer ministro portugués, Luís Montenegro, asumirá temporalmente sus funciones, indicó el comunicado.

Una serie continua de tormentas invernales mortales ha causado estragos en el país de la Unión Europea, de 10,7 millones de habitantes, al provocar inundaciones, deslizamientos de tierra y cortes de electricidad, además de ocasionar importantes daños a la infraestructura en muchas zonas del país.

Amaral, abogada, fue criticada por la lenta reacción de su gobierno, en particular durante la tormenta Kristin, que azotó el país a finales de enero y causó la muerte de seis personas, según reportes de prensa.

Otra persona murió la semana pasada cuando la tormenta Leonardo golpeó España y Portugal.

Amaral es la primera ministra en dimitir desde que el gobierno de centroderecha encabezado por Montenegro llegó al poder en mayo pasado.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - El secretario de Energía, Chris Wright, habla mientras la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, escucha durante una reunión con el presidente Donald Trump y ejecutivos petroleros en el Salón Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci, archivo)

Secretario de Energía de EEUU llega a Venezuela para avanzar con reforma de industria petrolera

Los cruces de los repechajes de la Liga de Campeones aparecen en la pantalla tras el sorteo, el viernes 30 de enero de 2026, en Nyon, Suiza. (Martial Trezzini/Keystone vía AP)

Real Madrid y la UEFA llegan a un acuerdo que pone fin al polémico proyecto de la Superliga

ARCHIVO - Documentos que se incluyeron en la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. fotografiados el viernes 2 de enero de 2026. (Foto AP/Jon Elswick, File)

Epstein no dirigía una red de tráfico sexual para hombres poderosos, concluye en FBI

El zar fronterizo estadounidense Tom Homan en conferencia de prensa en Minneapolis el 29 de enero del 2026. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Zar fronterizo de Trump anuncia que 700 agentes de inmigración dejarán Minnesota de inmediato

Destacados del día

🚨NOTICIAS ULTIMA HORA: TRUMP QUIERE SALIDA DE RAUL CASTRO | MAS AEROLÍNEAS SUSPENDEN VUELOS A CUBA

🚨NOTICIAS ULTIMA HORA: TRUMP QUIERE SALIDA DE RAUL CASTRO | MAS AEROLÍNEAS SUSPENDEN VUELOS A CUBA

Trump respalda a María Elvira Salazar y Carlos Giménez: los cubanoamericanos clave de Florida rumbo a las midterms

Trump respalda a María Elvira Salazar y Carlos Giménez: los cubanoamericanos clave de Florida rumbo a las midterms

Cuba recorta cirugías y servicios médicos: Ministro admite crisis profunda del sistema de salud

Cuba recorta cirugías y servicios médicos: Ministro admite crisis profunda del sistema de salud

Congresistas cubanoamericanos piden a Trump cancelar licencias que permiten negocios de EEUU con Cuba

Congresistas cubanoamericanos piden a Trump cancelar licencias que permiten negocios de EEUU con Cuba

ICE detiene a cinco cubanos con graves antecedentes penales en varias ciudades de EEUU y afrontan deportación

ICE detiene a cinco cubanos con graves antecedentes penales en varias ciudades de EEUU y afrontan deportación

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter