La megaciudad africana de Lagos remodela su costa con dragado y pone en riesgo el medio ambiente

Un trabajador recoge arena en la laguna de Lagos, en Nigeria, el sábado 6 de diciembre de 2025. (Foto AP/Grace Ekpu) AP

No muy lejos del puente, cargan lanchas de madera con arena. Uno de los miles de dragadores locales, Akeem Sossu, de 34 años, bucea en arena desde hace al menos tres años. Se sumerge bajo la superficie durante unos 15 segundos cada vez, sacando cubos llenos destinados a sitios de construcción.

Akeem dijo que él y su compañero ganan alrededor de 12.000 nairas (8 dólares) cada uno por carga de bote, vendiendo a un intermediario que suministra a compradores más grandes. Llenar un bote lleva unas tres horas. Akeem, quien antes era sastre, asegura que ahora el dragado sostiene a su hogar.

“Salgo temprano, a veces a las 5 o 6 de la mañana, dependiendo de la marea”, expresó.

Los dragadores y comerciantes locales dicen que el precio de la arena, crucial para hacer concreto, ha aumentado constantemente a medida que el desarrollo en Lagos se ha acelerado. Un camión estándar de 30 toneladas de lo que se conoce como arena gruesa —áspera y granulada— ahora se vende por alrededor de 290.000 nairas (unos 202 dólares), reflejando una fuerte demanda.

Los cambios en la laguna que protege la megaciudad de aproximadamente 17 millones de personas son inconfundibles. Lo que antes era un tramo abierto de agua está cada vez más fragmentado por parches de arena, estrechando canales y remodelando corrientes que sustentan a miles de pescadores.

La transformación es más visible cerca de Makoko, una de las comunidades pesqueras más antiguas de Lagos. Las barcazas de dragado operan cerca de casas construidas sobre pilotes, mientras que la tierra recuperada y la construcción de propiedades de lujo en la playa presionan desde los bordes. Los residentes dicen que la invasión ha destruido los caladeros y ha dejado a muchos sin trabajo.

Cerca, los pescadores esperan a que la actividad de dragado del día se detenga. Dicen que en ese momento, aunque sea brevemente, algunos peces regresan.

Una ciudad construida sobre arena

Lagos, el motor económico de Nigeria, está en constante construcción. Carreteras, puentes y urbanizaciones surgen diariamente en las costas recuperadas mientras los ricos de la ciudad desplazan a muchos de sus pobres.

En los últimos cinco años, deenas de empresas de dragado registradas y numerosos operadores informales han surgido o aumentado sus operaciones, extrayendo arena de ríos y aguas costeras en todo el estado de Lagos.

Los analistas de la industria estiman que la ciudad consume decenas de millones de metros cúbicos de arena cada año, el equivalente a 16.000 piscinas olímpicas.

La arena de la laguna es especialmente apreciada por los constructores, quienes dicen que produce un concreto más fuerte que la arena dragada tierra adentro.

Pescadores e investigadores ambientales dicen que el costo de esa demanda es cada vez más visible en el agua.

Alejando a los peces

“No somos poderosos”, dijo un líder comunitario de Makoko, Baale Semede Emmanuel. “Los dragadores han arruinado todas las aguas”.

Los pescadores allí dicen que el dragado ha eliminado áreas poco profundas donde los peces solían desovar antes de moverse a aguas más profundas. A veces, los peces son succionados por las tuberías de dragado.

“Donde sea que esté ocurriendo el dragado, no hay peces”, dijo Emmanuel. “El ruido los ahuyenta. Los lugares donde solían reproducirse han desaparecido”.

Con las capturas disminuyendo, los pescadores deben viajar más lejos mar adentro, lo cual incrementa el gasto en combustible y la exposición a mares más agitados. Algunos han dejado de pescar por completo.

“No tenemos otro trabajo aparte de la pesca”, dijo Emmanuel. “Si no encontramos peces, moriremos de hambre”.

Expulsados del agua

Para algunos pescadores, el dragado ha forzado un cambio incómodo lejos del mar. Joshua Monday prácticamente ha dejado sus dos botes de pesca y ahora trabaja como mecánico.

Aprendió a reparar motores de botes hace años como respaldo.

“Si no fuera por este trabajo de mecánico, no sé cómo sobreviviría”, dijo.

Comentó que los costos crecientes y las capturas menguantes han hecho que la pesca sea insostenible. El combustible puede costar más de 150.000 nairas (104 dólares) por un solo viaje, dijo, sin garantía de retorno.

“A veces vas al mar y regresas sin nada”, comenta. “Todo el combustible se ha ido”.

Mientras tanto, agrega, los desarrolladores ricos y otros intereses poderosos están recuperando tierras alrededor de Lagos mientras los pescadores son desplazados.

“Los hombres poderosos nos están estresando”, dijo Monday. “Cuando vienen, no tienes opción. Empacas tus cosas y te vas”. Él ahora vive en otra comunidad costera bajo presión, Sagbo-Koji.

Ganando dinero con la arena

Los dragadores dicen que el trabajo ofrece ingresos raros en una ciudad con oportunidades limitadas.

“Tengo un hijo”, dijo Joshua Alex, un operador de dragado. “Así es como me cuido”.

Explicó cómo los dragadores informales interactúan con las autoridades y pagan sus “cuotas” para mantenerse en el negocio.

“La Policía Marina vendrá, los arreglamos. NIWA vendrá, los arreglamos”, dijo, refiriéndose a la Autoridad Nacional de Vías Navegables Interiores. Señala que los pagos hacen que el trabajo sea legítimo.

Los defensores del medio ambiente dicen que tales arreglos difuminan la línea entre el dragado legal e ilegal, permitiendo a los operadores reanudar el trabajo poco después de las acciones de cumplimiento.

Advertencias del gobierno, regulaciones limitadas

Los funcionarios del estado de Lagos, incluido el gobernador Babajide Sanwo-Olu, han prometido repetidamente tomar medidas enérgicas contra el dragado ilegal, especialmente las operaciones que se culpan por empeorar las inundaciones, la erosión y otras degradaciones ambientales a lo largo de la costa.

El gobierno dice que ha cerrado sitios que operan sin permisos y ha fortalecido la vigilancia a través de agencias costeras y ambientales. El Ministerio de Desarrollo de Infraestructura Costera de Lagos no respondió a las preguntas.

Pero los líderes comunitarios dicen que la aplicación es inconsistente, señalando los pagos de los dragadores informales.

“Cuando el gobierno detiene las actividades de dragado hoy, les pagan, y luego les piden que reanuden las actividades”, dijo el líder comunitario de Makoko, Emmanuel.

Acusó a las autoridades de priorizar los ingresos y el desarrollo privado sobre la supervivencia de las comunidades pesqueras, citando asignaciones de tierras para proyectos inmobiliarios a lo largo de la costa.

“El gobierno tiene el poder, no nosotros”, dijo.

Lo que dice la ciencia

La investigación científica respalda las afirmaciones de los pescadores sobre el impacto del dragado en Lagos.

Estudios revisados por pares realizados por académicos nigerianos a lo largo del corredor Ajah–Addo-Badore, una importante zona de dragado al este de Makoko, encontraron niveles de turbidez del agua muy por encima de los estándares de seguridad nacionales, condiciones que interrumpen la alimentación, reproducción y migración de los peces.

Los investigadores también documentaron lechos marinos inestables y zonas propensas a la erosión bajo los sitios de dragado, y condiciones más estables donde el dragado estaba ausente. En algunas ubicaciones, las muestras de agua subterránea mostraron contaminación bacteriana vinculada a desechos humanos.

Los científicos han advertido que el dragado reduce la capacidad de la laguna para absorber aguas de inundación, aumentando los riesgos a largo plazo para Lagos y su población. Los humedales y las áreas poco profundas de la laguna actúan como amortiguadores naturales. Cuando se eliminan o desestabilizan, las comunidades se vuelven más vulnerables.

Lagos ha experimentado inundaciones cada vez más severas en los últimos años, y los vecindarios costeros y de baja altitud son de los más afectados.

Esta historia fue apoyada por fondos de la Fundación Walton Family. La AP es la única responsable de todo el contenido.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP