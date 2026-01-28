La liga española ofrecerá 50 euros para identificar lugares que transmiten partidos ilegalmente

Compartir en:









Los bares, restaurantes, casas de apuestas y establecimientos similares necesitan suscribirse a un paquete específico para poder mostrar los partidos. La Liga dijo que dichas transmisiones tienen una letra en la esquina de la pantalla para identificarlas, permitiendo a los aficionados saber si son legales o no.

Si las personas ven que un establecimiento está mostrando una transmisión no autorizada, deben enviar un correo electrónico a La Liga con imágenes para poder verificar la infracción.

La Liga también dijo que tiene un canal donde los aficionados pueden denunciar de manera anónima las transmisiones ilegales.

La de España ha sido una de las ligas europeas más activas en la lucha contra la piratería y el fraude audiovisual.

