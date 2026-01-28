americateve

La liga española ofrecerá 50 euros para identificar lugares que transmiten partidos ilegalmente

MADRID (AP) — La Liga de España intensificará su lucha contra el fraude audiovisual ofreciendo 50 euros (59 dólares) para quienes proporcione información verificada sobre establecimientos que transmiten partidos sin el permiso adecuado, anunció el miércoles.

Robert Lewandowski del Barcelona intenta tirar el balón en medio de la intensa lluvia en el encuentro ante el Real Oviedo el domingo 25 de enero del 2026. (AP Foto/Joan Monfort)
Los bares, restaurantes, casas de apuestas y establecimientos similares necesitan suscribirse a un paquete específico para poder mostrar los partidos. La Liga dijo que dichas transmisiones tienen una letra en la esquina de la pantalla para identificarlas, permitiendo a los aficionados saber si son legales o no.

Si las personas ven que un establecimiento está mostrando una transmisión no autorizada, deben enviar un correo electrónico a La Liga con imágenes para poder verificar la infracción.

La Liga también dijo que tiene un canal donde los aficionados pueden denunciar de manera anónima las transmisiones ilegales.

La de España ha sido una de las ligas europeas más activas en la lucha contra la piratería y el fraude audiovisual.

