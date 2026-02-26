La Liga española no renuncia al partido en Estados Unidos

El presidente de La Liga, Javier Tebas, manifestó el jueves que no renuncia a llevar al extranjero un partido destacado después que un plan de llevar el duelo Villarreal-Barcelona el año pasado en Miami fue abortado ante el rechazo de clubes, jugadores y aficionados.

“Vamos a intentarlo de nuevo. No estoy seguro de cuándo. Tenemos que plantearlo en el momento adecuado”, declaró Tebas en una conferencia de prensa en Londres.

Barcelona y Villarreal tenían previsto jugar en el Hard Rock Stadium de los Dolphins de Miami el 20 de diciembre, lo que habría convertido a España en la primera gran liga europea en trasladar al extranjero un partido de temporada regular. Pero esos planes se vinieron abajo en octubre a medida que crecía la oposición, y algunos sostenían que afectaba la equidad de la competición al llevar un partido al extranjero.

“No creo que cause daño. Estamos hablando de un partido de 380 en una temporada”, señaló Tebas el jueves, al asistir a la cumbre Financial Times Business of Football Summit.

Tebas anhela emular el modelo de la NFL, que la temporada pasada disputó partidos en Londres, Berlín, Dublín, Madrid y Sao Paulo. La NBA también monta partidos en el extranjero.

Indicó que las grandes ligas del fútbol europeo se han beneficiado de aficionados en todo el mundo, con derechos de transmisión vendidos globalmente por miles de millones de dólares. Tebas señaló que llevar un partido al extranjero es una muestra de respeto, además de una oportunidad de promoción, de forma similar a lo que han hecho los deportes de Estados Unidos en los últimos años.

“Celebramos Halloween, que no celebrábamos hace 20 años. Tenemos partidos de la NFL. Tenemos partidos de la NBA. Veamos si dentro de 50 años tendremos los estadios vacíos, y los de la NBA y la NFL llenos. Porque ellos no traen solo un partido, ellos traen muchos partidos", añadió.

“No vienen a Europa de vacaciones, vienen a conseguir aficionados, a firmar acuerdos de televisión, a captar niños para sus competiciones. Es decir, nosotros abrimos las puertas a Europa. En cambio, Estados Unidos, que nos abre las puertas para ir, nosotros se las cerramos aquí en Europa”, remarcó.

La Liga había logrado en octubre la aprobación de la UEFA y la Real Federación Española de fútbol para disputar el partido en el extranjero. Pero el rechazo incluyó una protesta de jugadores y, más tarde en octubre, el promotor del partido, Relevent, informó a La Liga de la necesidad de posponerlo, al señalar que no había tiempo suficiente para “ejecutar adecuadamente un evento de esta magnitud”.

Ya se había planeado que un partido de la liga española se jugara en Estados Unidos en 2019, pero la FIFA dijo que su consejo rector había adoptado una política que enfatizaba el “principio deportivo de que los partidos oficiales de liga deben disputarse dentro del territorio de la asociación miembro respectiva”. Barcelona retiró entonces su compromiso de jugar.

Tebas y Man City

Tebas también se pronunció sobre la espera en curso de un resultado en el caso de los cargos contra el Manchester City por presuntamente infringir las normas financieras de la Liga Premier.

La liga acusó al City en febrero de 2023 de más de 100 infracciones, pero pese a que una comisión independiente escuchó el caso entre septiembre y diciembre de 2024, no se ha anunciado ningún veredicto. El City siempre ha negado los cargos.

“Cuando tienes este tipo de situación, generas incertidumbre y eso daña la imagen de una institución”, comentó Tebas.

