americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

La líder opositora venezolana Machado no asistirá a la ceremonia del Nobel de la Paz

OSLO, Noruega (AP) — El jefe del Instituto del Nobel afirmó que la ganadora del premio de la Paz, María Corina Machado, no asistirá a la ceremonia de entrega de premios en Oslo el miércoles.

El director del Instituto, Kristian Berg Harpviken, comentó a la emisora pública NRK que la líder opositora venezolana no se encontraba en la capital noruega el día de la ceremonia y que su hija aceptará el premio en nombre de Machado.

El día anterior, se canceló una conferencia de prensa a la que se esperaba que asistiera Machado. Su última aparición pública fue hace 11 meses.

El galardón a la opositora de 58 años por su lucha para lograr una transición democrática en su nación sudamericana se anunció el 10 de octubre. El comité la describió como una mujer "que mantiene viva la llama de la democracia en medio de una creciente oscuridad".

Machado ganó una elección primaria de la oposición y tenía la intención de desafiar al presidente Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del año pasado, pero el gobierno le prohibió postularse para el cargo. El diplomático retirado Edmundo González ocupó su lugar.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
La alcaldesa electa de Miami, la demócrata Eileen Higgins, celebra después de ganar los comicios, el martes 9 de diciembre de 2025, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)

La Demócrata Eileen Higgins gana la alcaldía de Miami por primera vez en casi 30 años

Por Redacción América Noticias Miami
La líder opositora venezolana María Corina Machado con tarjetas de votación en una protesta contra la reelección del presidente Nicolás Maduro en Caracas, el 28 de agosto del 2024. (AP foto/Ariana Cubillos)

Cancelan conferencia de líder opositora venezolana en víspera de ceremonia del Nobel

Agentes del FBI se arrodillan junto con manifestantes en medio de protestas por la muerte de George Floyd en Washington el 4 de junio del 2020. (AP foto/Jose Luis Magana)

Agentes del FBI despedidos por arrodillarse demandan para recuperar sus empleos

El presidente estadounidense Donald Trump en la ceremonia de premios del Centro Kennedy en Washington el 7 de diciembre del 2025. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Trump planea dar $12.000 millones a agricultores afectados por su guerra comercial con China

Destacados del día

La alcaldesa electa de Miami, la demócrata Eileen Higgins, celebra después de ganar los comicios, el martes 9 de diciembre de 2025, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)

La Demócrata Eileen Higgins gana la alcaldía de Miami por primera vez en casi 30 años

Condenan en Miami al empresario cubano Boris Arencibia por red criminal de medicamentos falsificados: casi 5 años de prisión

Condenan en Miami al empresario cubano Boris Arencibia por red criminal de medicamentos falsificados: casi 5 años de prisión

¡Bomba en el béisbol! Aroldis Chapman aparece en el roster preliminar de Gran Bretaña para el Clásico Mundial 2026

¡Bomba en el béisbol! Aroldis Chapman aparece en el roster preliminar de Gran Bretaña para el Clásico Mundial 2026

La líder opositora venezolana María Corina Machado con tarjetas de votación en una protesta contra la reelección del presidente Nicolás Maduro en Caracas, el 28 de agosto del 2024. (AP foto/Ariana Cubillos)

Cancelan conferencia de líder opositora venezolana en víspera de ceremonia del Nobel

🚨 CADENA PERPETUA: Condenan de por vida al exministro Alejandro Gil por espionaje, corrupción y traición al Estado

🚨 CADENA PERPETUA: Condenan de por vida al exministro Alejandro Gil por espionaje, corrupción y traición al Estado

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter