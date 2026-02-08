La líder opositora venezolana Machado dice que aliado cercano fue secuestrado tras salir de prisión

El líder opositor Juan Pablo Guanipa graba un mensaje en video a sus seguidores tras salir de prisión en Caracas, Venezuela, el domingo 8 de febrero de 2026. (AP Foto/Cristian Hernandez) AP

El gobierno había liberado a varios miembros destacados de la oposición el domingo tras largas detenciones con motivaciones políticas.

Machado dijo en redes sociales que Juan Pablo Guanipa fue capturado alrededor de la medianoche en un barrio residencial de la capital, Caracas.

“Hombres fuertemente armados, vestidos de civil, llegaron en 4 vehículos, y violentamente se lo llevaron. Exigimos su liberación inmediata.”, publicó en X.

Las liberaciones se producen en medio de una creciente presión sobre el gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez para liberar a cientos de personas cuyas detenciones, que datan de hace meses o años, han sido vinculadas por sus familias y organizaciones no gubernamentales a sus creencias políticas. También surge después una visita a Venezuela de representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

La oficina de prensa del gobierno no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios el lunes por la mañana.

Rodríguez asumió como mandataria interina tras la captura en Caracas del entonces presidente Nicolás Maduro por parte del ejército estadounidense el 3 de enero. Su gobierno comenzó a liberar prisioneros días después.

Algunos de los liberados el domingo se sumaron a las familias que esperaban fuera de las prisiones a que sus seres queridos fueran liberados. Gritaban "¡No tenemos miedo! ¡No tenemos miedo!" y marcharon una corta distancia.

Guanipa, un exgobernador, había dicho a los periodistas horas después de su liberación: "Estoy convencido de que nuestro país ha cambiado completamente. Estoy convencido de que nos corresponde ahora enfocarnos todos hacia la construcción de un país libre y democrático”.

Guanipa había pasado más de ocho meses detenido.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP