La leyenda de Lindsey Vonn se forjó al superar límites; su breve paso por Cortina no fue distinto.

La que es quizá la competidora más feroz que jamás se haya calzado un par de esquís y los haya apuntado hacia el lado de una montaña conoce: tan rápido como pueda, durante el mayor tiempo posible, tan implacablemente como pueda.

Durante casi todo el tiempo en los 25 años que Vonn ha estado en el centro de atención, ese tipo de tenacidad la ha llevado a la gloria.

Otras veces, como en este domingo soleado en un lugar que durante mucho tiempo ha sentido como un segundo hogar, en un evento que durante mucho tiempo ha servido como su propio escenario personal, termina en agonía. Esta vez con una fractura en la pierna izquierda.

Después de tres puertas en el descenso olímpico femenino en Cortina, la estadounidense de 41 años y cuya rodilla derecha fue reparada quirúrgicamente y reforzada con titanio y ahora está esperando lo mismo en la rodilla izquierda, ya había alcanzado la máxima velocidad.

Vonn era casi demasiado perfecta. Buscando cada centímetro, cada milisegundo de ventaja, su brazo derecho golpeó la cuarta puerta. Sus esquís se deslizaron por debajo de ella. En un instante, el improbable y emocionante regreso que había cautivado a su deporte terminó. Al menos por ahora.

Todo lo que quedaba para la corredora de descenso más condecorada eran lágrimas, incertidumbre y un traslado en helicóptero a un lugar seguro, un viaje que incluyó un giro sobre la tribuna en la meta, donde la multitud que vino a ver historia en su lugar dejó escapar una ovación que nadie espera termine siendo su despedida.

“Trágico”, dijo momentos después el presidente de la Federación Internacional de Esquí y Snowboard, Johan Eliasch. “Pero es una carrera de esquí, ¿verdad?”

Lo es. Y quizás nadie esté más familiarizado con lo delgada que es la línea entre el triunfo y la calamidad que Vonn. No es una coincidencia que sus memorias se titulen “Rise, My Story”.

Lo que ha distinguido a Vonn de sus compañeros durante mucho tiempo es una resiliencia que roza la pura rebeldía.

Historia de caídas… y levantadas

Ha sido así casi desde el principio. Tenía solo 22 años cuando un esguince de rodilla puso fin a su temporada de la Copa del Mundo. Luego se convirtió en la primera mujer estadounidense en ganar el descenso olímpico, subiendo al podio en Vancouver a pesar de microfracturas en su brazo y un meñique roto.

La lista sigue y sigue. Ha habido conmociones, y la rodilla derecha aparentemente impermeable a mantenerse saludable. Se rompió el ligamento cruzado anterior de esa rodilla dos veces en 2013. Una fractura de la meseta tibial justo debajo de la rótula en 2016. Después de 2018, cuando sufrió un esguince en la rodilla izquierda y una lesión nerviosa, se volvió demasiado.

Se retiró al año siguiente, diciendo que su cuerpo le gritaba que "PARARA", poniendo las palabras en mayúsculas para enfatizar en la publicación de Instagram que anunciaba su decisión.

Sin embargo, eso es lo que pasa con Vonn. Detenerse nunca es una opción.

Se alejó por un tiempo, pero el fuego nunca se apagó.

Su decisión de someterse a una cirugía de reemplazo de rodilla en abril de 2024 se basó en la necesidad de ayudarla a vivir una vida sin dolor. También creó una oportunidad inesperada e inédita.

Algunos se rieron. La mayoría de los que la conocían no lo hicieron. No se sorprendieron cuando regresó a la competencia a los 40 años. Sabían que no era solo para tener la vuelta de la victoria que su cuerpo no le permitió disfrutar en 2019, sino para entrar en la puerta de salida y empujarse a sí misma —y a su deporte— hacia adelante.

Una búsqueda negada

Todo lo que había hecho en los 14 meses antes de llegar a Cortina fue embellecer un legado que apenas necesitaba embellecimiento. En diciembre, se convirtió en la persona de mayor edad en ganar una carrera de la Copa del Mundo. Luego lo hizo de nuevo dos semanas después. Su presencia, duplicada con su brillantez, convirtió el descenso femenino en Cortina en uno de los eventos más anticipados de los Juegos.

Y eso fue antes de que se rompiera el ligamento cruzado anterior en su rodilla izquierda a finales de enero, hace menos de diez días. Para algunos este era el final. Ella insistió en que no lo era, luego realizó una serie de sólidas carreras de entrenamiento a finales de la semana pasada, luciendo cada vez más como una amenaza para cerrar con broche de oro 16 años después de que ganó en Vancouver.

La elección de Vonn sacudió a algunos. Sin embargo, insistió en que no estaba impulsada por la vanidad, sino al servicio de un propósito superior: inspirar a otros a no estar agobiados por las expectativas de nadie más que las suyas propias. Preparó el escenario para lo que llamó su “regreso más dramático” de todos.

Y aunque este último capítulo es un éxito incuestionable, sin importar lo que suceda a continuación, el final olímpico de cuento de hadas no fue así.

Duró solo 13 segundos. Abajo en la línea de meta, la multitud se quedó en silencio. Arriba en la cima de la montaña, las compañeras de equipo estadounidenses Isabella Wright y Jacqueline Wiles observaron con asombro cómo se desarrollaba una escena familiar para cualquiera que elija hacer esto para ganarse la vida.

“Se merecía un final mejor que ese”, dijo Wright.

Tal vez lo consiga. Los informes iniciales del equipo de Estados Unidos incluían un optimismo cauteloso de que Vonn estaría bien.

Si la inestable rodilla izquierda de Vonn jugó un papel en su caída es una incógnita.

“Es su elección”, dijo la veterana esquiadora Federica Brignone de Italia. “Si es tu cuerpo, entonces decides qué hacer, si competir o no. No depende de otros. Solo de ti”.

Cualquiera que sea la razón que Vonn y sus entrenadores puedan encontrar sobre por qué dejó Cortina colgando de un helicóptero en lugar de con una medalla de oro colgando de su cuello, la que pueden descartar es que no fue porque tuviera miedo de intentarlo.

Vonn lo intentó. Vonn siempre lo intenta.

Si este realmente fue el último paso de Vonn en el escenario olímpico, tal vez la imagen que debes llevar contigo no sea la caída, sino de ella mientras se acercaba a esa puerta fatídica: todo gas, sin frenos.

Y quizás lo más importante, sin arrepentimientos.

