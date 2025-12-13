americateve

La leyenda de la comedia Dick Van Dyke cumple 100 años

El ícono de la comedia Dick Van Dyke celebró su cumpleaños número 100 el sábado, alcanzando el siglo de vida unas seis décadas después de cantar y bailar con Julie Andrews en "Mary Poppins" y protagonizar su comedia homónima.

ARCHIVO - El actor Dick Van Dyke, homenajeado por el Centro Kennedy 2020, asiste a la 43ra edición de los Premios Anuales del Centro Kennedy, ceremonia celebrada en el Centro Kennedy el viernes 21 de mayo de 2021 en Washington. (Foto AP/Kevin Wolf, archivo)
ARCHIVO - El actor Dick Van Dyke, homenajeado por el Centro Kennedy 2020, asiste a la 43ra edición de los Premios Anuales del Centro Kennedy, ceremonia celebrada en el Centro Kennedy el viernes 21 de mayo de 2021 en Washington. (Foto AP/Kevin Wolf, archivo) AP

"Lo gracioso es que no es suficiente. Cien años no son suficientes. Uno quiere vivir más, lo cual planeo hacer", afirmó Van Dyke en una entrevista con ABC News desde su casa de Malibu, California.

Como parte de la celebración del cumpleaños de Van Dyke este fin de semana, cines de todo el país están proyectando un nuevo documental sobre su vida, "Dick Van Dyke: 100th Celebration".

Van Dyke se convirtió en uno de los actores más grandes de su época con "The Dick Van Dyke Show", que se emitió de 1961 a 1966 en CBS; apareció con Andrews como un deshollinador con acento cockney inglés en el clásico de Disney de 1964 "Mary Poppins" y, en sus 70 años, interpretó a un médico y detective en "Diagnosis: Murder".

También estrella de Broadway, Van Dyke ganó un premio Tony por "Bye Bye Birdie" junto con un Grammy y cuatro Primetime Emmys. En 1963, protagonizó la versión cinematográfica de "Bye Bye Birdie".

El año pasado, se convirtió en el ganador más longevo de un Daytime Emmy, por un papel como invitado en la telenovela "Days of Our Lives".

En la década de 1970, encontró la sobriedad después de luchar contra el alcoholismo y habló sobre ello en un momento en que no era común hacerlo.

Ahora que ha alcanzado una edad de tres dígitos, Van Dyke comentó que ha adquirido cierta perspectiva sobre cómo solía interpretar a personajes mayores.

"Sabes, interpreté a muchos hombres viejos, y siempre los interpreté como enojados y gruñones", dijo a ABC News. "Realmente no es así. No conozco a otros centenarios, pero puedo hablar por mí mismo".

Recientemente compartió su sabiduría sobre alcanzar el siglo de vida en su libro, "100 Rules for Living to 100: An Optimist’s Guide to a Happy Life". Atribuyó a su esposa, la maquilladora y productora de 54 años Arlene Silver, el mérito de mantenerlo joven.

"Ella me da energía. Me da humor y todo tipo de apoyo", dijo a ABC News.

Van Dyke nació en West Plains, Missouri, en 1925, y creció siendo "el payaso de la clase" en Danville, Illinois, mientras admiraba e imitaba a los comediantes del cine mudo.

Contó a ABC News que comenzó a actuar cuando tenía unos 4 o 5 años en una obra navideña. Dijo que era el niño Jesús.

"Hice algún tipo de broma, no sé qué dije, pero hizo reír a la congregación", comentó. "Y me gustó el sonido de esa risa".

¿Y qué es lo difícil de tener 100 años?

"Echo de menos la movilidad", dijo a ABC News. "Tengo problemas en una pierna por no sé de qué".

"Aún intento bailar", dijo riendo.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

