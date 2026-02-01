americateve

La juventud de Ca7riel & Paco Amoroso se une con la experiencia de Gloria Estefan en los Grammy

La juventud de Ca7riel & Paco Amoroso encontró con la experiencia de Gloria Estefan el domingo por la tarde en el escenario de la Premiere de los Grammy donde estos artistas fueron galardonados.

Ca7riel, derecha, y Paco Amoroso aceptan el premio al mejor álbum de rock latino o alternativo por Papota durante la 68a edición anual de los Premios Grammy el domingo 1 de febrero de 2026, en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello)
Al ganar su primer Grammy, en la categoría de mejor álbum de rock o música alternativa latina por “Papota”, el dúo argentino recibió su trofeo vestido con trajes kaky de estilo futurista.

“A toda la gente que confió en nosotros, estamos muy agradecidos con esta oportunidad que nos dieron a nuestra familia, a nuestro equipo, Argentina y toda Latinoamérica, ¡los amamos!”, dijo Paco Amoroso.

“Papota” es el primer EP del dúo de música alternativa y fue lanzado tras su álbum debut “Baño María”. Su gramófono se suma a los cinco Latin Grammy que ganaron en noviembre por “Papota” y algunas de sus canciones.

Momentos después, Gloria Estefan ganó el premio a mejor álbum latino tropical por “Raíces”.

La cantante cubana llegó al escenario un vestido negro de corte asirenado y un gran adorno floral plateado en la cintura acompañada de su inseparable esposo Emilio Estefan quien compuso la mayoría de las canciones del álbum.

“Gracias, 50 años después y todavía el corazón se me dispara”, dijo en español y agregó viendo a su esposo: “Bebé gracias por este álbum increíble que produjiste para mí, eres el mejor, sigues siendo mi mayor inspiración”.

Emilio Estefan habló después en inglés recordando los orígenes de la carrera de ambos.

“Lo único que puedo decirles es que hace 50 años fuimos de los primeros grupos en grabar bilingüe, me enorgullece que lo hubiéramos hecho con los dos idiomas (inglés y español)”, dijo. “Me enorgullece ser latino, muchas gracias”.

Con este Grammy, Gloria Estefan suma cinco Grammy y cinco Latin Grammy, incluyendo uno por mejor álbum tropical tradicional que se llevó “Raíces” en noviembre.

Otros ganadores de la Premiere fueron Natalia Lafourcade con el premio a mejor álbum de pop latino por “Cancionera” y Carín León quien consiguió el gramófono a mejor álbum de música regional mexicana (incluyendo tejana) por “Palabra de to’s (seca)”. Lafourcade y León no pudieron asistir a la Premiere.

Más adelante se entregará en la ceremonia televisada el premio a mejor álbum de música urbana latina que se disputa entre “Debí Tirar Más Fotos” de Bad Bunny; “Mixteip” de J Balvin; “FERXXO Vol. X: Sagrado” de Feid; “Naiki” de Nicki Nicole; “EUB Deluxe” de Trueno y “Sinfónico (En Vivo)” de Yandel.

FUENTE: AP

