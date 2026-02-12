La italiana Federica Brignone completa su regreso y atrapa el oro en el super-G femenino olímpico

La italiana Federica Brignone durante el super-G femenino de los Juegos Olímpicos de Invierno, el jueves 12 de febrero de 2026, en Cortina d'Ampezzo, Italia. (AP Foto/Marco Trovati) AP

A sus 35 años, Brignone consiguió el jueves la primera medalla olímpica de oro de su laureada carrera al ganar el Super-G femenino.

A menos de un año de haberse fracturado varios huesos de la pierna izquierda —lo que derivó en dos cirugías y meses de rehabilitación—, Brignone sorteó el exigente y técnico trazado de Tofane en 1:23.41.

La francesa Romane Miradoli se llevó la plata y la austriaca Cornelia Huetter obtuvo el bronce.

Brignone compitió en condiciones de niebla y con luz plana, que pueden dificultar la lectura de los matices del recorrido, y con la presidenta del COI, Kirsty Coventry, y el presidente de Italia, Sergio Mattarella, cerca de la meta, levantó triunfalmente los bastones tras cruzar la línea.

La victoria de Brignone la convirtió en la medallista de oro de mayor edad en el alpino femenino. El oro también fue su cuarta medalla olímpica. Brignone ganó la plata en el super-G y bronce en la prueba por equipos en Beijing hace cuatro años. También obtuvo bronce en el super-G en Pyeongchang en 2018. Sus cuatro medallas bajo los aros igualan ahora a Deborah Compagnoni como la mayor cantidad lograda por una esquiadora italiana.

Brignone fue precisa y rápida, una combinación difícil de encontrar para muchas de las principales aspirantes, cuyas bajadas terminaron mucho antes de la meta.

La estadounidense Breezy Johnson, campeona del descenso, enganchó su bastón derecho en una puerta poco después de salir del canal que permite ganar velocidad en el recorrido y perdió el equilibrio. Terminó en la red de contención, pero pudo ponerse de pie.

De todos modos, a Johnson le esperaba un “trofeo” en la meta. Su novio desde hace años, Connor Watkins, le propuso matrimonio poco después de que terminara la carrera. Johnson aceptó feliz, con lágrimas en los ojos, el anillo de zafiro azul, zafiro blanco y oro blanco.

“Creo que la mayoría de la gente quiere alcanzar su pico en los Juegos Olímpicos", dijo Johnson. “Yo lo superé aún más".

Johnson no fue ni de lejos la única que tuvo problemas en condiciones difíciles. La italiana Sofia Goggia, actualmente líder de la clasificación de la temporada de la Copa del Mundo en el super-G; la checa Ester Ledecka, campeona olímpica de 2018; y la estadounidense Mary Bocock no pudieron completar el recorrido con seguridad.

En total, 16 de las 42 esquiadoras que se lanzaron no llegaron a la meta y, para muchas de las que sí lo lograron, su trayecto de unos 85 segundos hasta la línea pintada al final fue angustiante.

Brignone fue una de las cuatro abanderadas de Italia durante la ceremonia de apertura. En un momento, todavía afectada por el dolor en la pierna izquierda casi 10 meses después de su aterrador accidente en Val di Fassa, Brignone le pidió al jugador de curling Amos Mosaner que la llevara sobre sus hombros. Mosaner accedió, dejando a Brignone libre para ondear la bandera.

La conocida combinación de rojo, blanco y verde se veía en una amplia franja de las gradas el jueves cuando Brignone terminó, mientras una multitud envalentonada por el éxito temprano del país anfitrión rugía en los Juegos de 2026 y expresaba su aprobación.

La unidad acrobática de la Fuerza Aérea Italiana, apodada “Frecce Tricolori”, realizó un sobrevuelo poco antes de la ceremonia de medallas, dejando estelas de humo con los colores característicos del país.

La estrella estadounidense Lindsey Vonn, quien se fracturó tras su accidente en el descenso el domingo, sabe un par de cosas sobre cómo responder a la adversidad, felicitó a su amiga y rival de muchos años.

Vonn tuiteó: “Felicidades, Fede. ¡¡Qué regreso tan increíble!!”

