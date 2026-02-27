americateve

La hija de 8 años de Max Scherzer envió una nota a los Azulejos para quedarse en Toronto

La hija de 8 años de Max Scherzer quería tanto que su padre volviera con los Azulejos que en diciembre le escribió una carta al equipo para manifestar su deseo de quedarse en Toronto.

ARCHIVO - Max Scherzer, de los Azulejos de Toronto, mira la práctica de bateo del sábado 18 de octubre de 2025, antes del sexto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana ante los Marineros de Seattle (Sammy Kogan/The Canadian Press via AP, archivo)
May-Scherzer comentó que su hija escribió la carta, fechada el 15 de diciembre, y les pidió a sus padres que la enviaran por correo al equipo.

“Queridos Azulejos”, comenzaba la nota. “Siento mucho que no hayan ganado la Serie Mundial. Espero que ganen la próxima vez. Espero que mi papá vuelva al equipo. A toda mi familia le encanta pasar tiempo en Toronto con nuestro papá. Nos encantaron el acuario, la Torre (CN) y, por supuesto, el estadio. Tengo muchas ganas de volver la próxima temporada. Con cariño, hija de Max Scherzer”.

Ocho veces elegido al Juego de Estrellas, Scherzer es un lanzador derecho de 41 años con marca de 221-117 y una efectividad de 3,22 con Arizona (2008-09), Detroit (2010-14), Washington (2015-21), los Dodgers de Los Ángeles (2021), los Mets de Nueva York (2022-23), Texas (2023-24) y Toronto (2025). Ocupa el 11º lugar en la lista histórica con 3.489 ponches, 20 menos que el miembro del Salón de la Fama Walter Johnson.

Tuvo marca de 5-5 con efectividad de 5,19 en 17 aperturas y 85 entradas con los Azulejos la temporada pasada, y realizó tres aperturas en la postemporada, al vencer a Seattle 8-2 en el cuarto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana. Abrió el tercer y séptimo duelo de la Serie Mundial contra los Dodgers.

