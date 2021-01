Vuelos nacionales aumentan cinco veces su precio con el ordenamiento

Con las nuevas disposiciones, las tarifas para vuelos nacionales han aumentado hasta cinco veces su precio regular, uno de los mayores incrementos registrados desde que comenzará a implementarse el proceso de reorganización económica.

Eduardo Rodríguez Dávila, ministro de Transporte, admitió que el encarecimiento del transporte aéreo ha sido una de las cuestiones que ha levantado incertidumbre entre un grupo importante de ciudadanos que utiliza ese servicio.

“Es algo que ha generado cierta preocupación en la población y será de las cosas que estaremos analizando en los próximos días”, declaró el funcionario.

En línea generales, las tarifas actuales poseen un valor promedio de 1 280 pesos, cifra muy superior a los 256 pesos previos al ordenamiento.

Las rutas que más aumentaron su precio fueron La Habana-Santiago de Cuba, de 220 a 1 100 pesos cubanos; La Habana-Guantánamo, de 228 a 1 140; y La Habana-Baracoa, de 270 a 1 350.

En los últimos años la transportación aérea en Cuba ha sufrido tanto de escasez de aeronaves como de limitaciones técnicas, lo que ha obligado a las autoridades a suspender el servicio en más de una ocasión.

La crisis operacional se agravó tras el accidente aéreo ocurrido en La Habana el 18 de mayo de 2018, en el que murieron 112 personas.

Días después del siniestro, el diario The New York Times hizo referencia a la grave situación que atravesaba la aviación civil en la Isla, en particular la empresa estatal Cubana de Aviación, única de su tipo en el país.

“Para mantener en funcionamiento el sector de la aviación, los funcionarios se han visto obligados a rentar aviones de empresas extranjeras que a veces usan aeronaves con décadas de antigüedad, como la que se estrelló y se incendió justo después de haber despegado el viernes, suceso en el que murieron casi todos los pasajeros y tripulantes”, señaló el diario estadounidense en su edición del 22 de mayo de 2018.