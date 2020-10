Tania Bruguera denuncia dolores de cabeza a causa de sonido "electrónico"

“¿Alguien conoce este ruido? Es como de grillo, pero electrónico y muy alto. No puede ser natural, se activa cada un minuto más o menos y dura un minuto, minuto y dieciséis segundos, minuto y veintiún segundos y tengo un dolor de cabeza y de oídos que no se aguanta. El volumen real no se registra en la grabación, en realidad es un volumen muy alto y penetrante”, escribió.

Horas después de la primera publicación, Bruguera subió a sus redes sociales el audio de lo que está sintiendo en su casa, que algunos han comparado con los “ataques sónicos” sufridos por los diplomáticos de la embajada de Estados Unidos en La Habana en 2016.

“Aquí una de las grabaciones del ruido. Se oye bajito para lo que era que se oía en toda la casa. ¿Alguien identifica este sonido?”, escribió la artista junto a la grabación de un minuto.

Por su parte, Deborah Bruguera, la hermana de la artista, afirmó también en Facebook que confrontaron el sonido escuchado por Tania “y es idéntico al que escucharon los trabajadores de la Embajada americana en La Habana y que según investigaciones designaron como arma sónica”, aunque “puede que el sonido de Tania se sienta un poquito más agudo porque se grabó de una manera precaria”, agregó.

Para Deborah Bruguera esta y otras estrategias son utilizadas por la Seguridad del Estado cubana para afectar a Tania. “Amanezco con este post de mi hermana y el sonido grabado por chat, ¿me preocupa?, sí, ¿puede ser un ataque sónico?, quién lo sabe, ¿es una estrategia para que se acabe de ir de Cuba? probablemente, ¿es muy raro ese sonido nacido de pronto y ahora insistente? definitivamente ¿les sale siempre el tiro por la culata con ella? sin duda”, escribió.

Y agregó: “Apaguen sus aparatos porque ¡No está sola carajo! Y si le quieren hacer daño estarán simplemente creando un héroe cuando ella simplemente está en primera fila junto a todos los demás y brazo a brazo con los demás. Les puede salir muy mal, ella es solo una más, ella es todos los demás, todos los demás son ella, así que apaguen eso o como siempre el disparo puede volvérseles contra”, sentenció Deborah Bruguera.

El gobierno de Estados Unidos retiró en 2017 a todo su personal no esencial de su Embajada en La Habana, luego de que más de 20 diplomáticos experimentaran síntomas como mareos, vértigo, confusión mental, sordera parcial y lagunas de vocabulario básico, provocados por la supuesta exposición a sonidos persistentes de origen desconocido en lo que desde entonces se conoce como “el síndrome de La Habana”. El régimen cubano, por su parte, ha negado la ocurrencia de “ataques sónicos”, luego de su propia investigación.