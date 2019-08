Protesta en La Habana frente al Ministerio de Comunicaciones

Jóvenes que crecieron con la red que lleva más de 15 años de fundada, se dieron cita de forma voluntaria y pacífica en las cercanías de la institución estatal. Desde las 10 de la mañana llegó el primer grupo y se fueron sumando mientras se corría la voz en las redes sociales de Twitter y Facebook.

“Ya está la Seguridad aquí hace rato escuchando todo lo que decimos. No tenemos miedo porque no hacemos nada ilegal,” dijo Ernesto De Armas Montero en su cuenta de Twitter, usuario de la red Snet.

Según reportaron varios integrantes de Snet, usando las redes sociales, funcionarios del ministerio “pidieron disculpas y el lunes empiezan las conversaciones” para incluir a Snet en los nuevos planes de restructuraciones y leyes sobre el espectro radioeléctrico.

Por otra parte, la policía pidió documentos de identificación a los que estaban en el lugar.

“Hay que hacer sentir la voluntad de la gente. No pueden seguir haciendo lo que les dé la gana”, dijo en su cuenta de Facebook Eduardo Gabriel Torres Conde, uno de los integrantes de la red.

Los ánimos se caldearon debido a que el pasado viernes tuvo lugar una reunión de integrantes de Snet y funcionarios del Mincom para negociar el destino de la red. En el encuentro participó el subdirector de comunicaciones del MINCOM, David Wong.

“Lo consideramos una burla y una gran falta de respeto; todo el trabajo de 15 años ha sido desechado y omitido”, afirmaban en el comunicado publicado en las redes sociales.

En el escrito resumieron los resultados de la reunión: No se van a hacer cambios de ningún tipo a la resolución y no se va a permitir ninguna red como Snet, todos los nodos que no cumplan las nuevas regulaciones no deben seguir operando o se le enviarán cartas de advertencias a los administradores responsables. Estas fueron las respuestas de los funcionarios del Ministerio de Comunicaciones en Cuba.

Después de dicha reunión, los integrantes de Snet se quedaron con la única opción de salir a la calle a protestar y fue lo que hicieron hoy consiguiendo los resultados esperados.

Ayer Trujillo Ntly, integrante de Snet, dijo en su cuenta de Facebook: “Lo que dan ganas es de salir para la calle. Y para el carajo, que pase lo que vaya a pasar, si a las buenas no se puede, vamos a las malas.”

Los integrantes de la red callejera también consideraron, como forma de protesta pacífica, llenar de mensajes la cuenta de Twitter del gobernante Díaz-Canel con el objetivo de recibir respuestas.