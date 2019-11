Paradero de líder de UNPACU se desconoce al cumplirse 34 días de su arresto

Ferrer cumple más de 30 días detenido por el régimen de La Habana y sus familiares temen lo peor.

“En huelga de hambre y sed, me han hecho de todo. Mil torturas y violencia. Me han arrastrado y encadenado pies y manos, me han puesto al sol 15 días en calzoncillos en una celda llena de mosquitos y fría en la madrugada. Riesgo de neumonía. Mi vida corre grave peligro”.

Son 50 palabras en este escueto mensaje que Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), ha enviado a sus familiares y levantado las alertas sobre su estado de salud.

Ferrer fue arrestado el pasado 1 de octubre y desde el día 4, su esposa no sabía sobre su paradero, hasta este fin de semana que recibió este papel con su firma.

Paradero de lider de UNPACU se desconoce al cumplirse 34 días de su arresto

Hasta el momento el paradero de José Daniel se desconoce.

El clamor internacional por su liberación se ha intensificado en las últimas semanas.

El supuesto delito que cometió José Daniel Ferrer se desconoce, pero la dictadura podría estar preparando las evidencias para un juicio sumario.

Además de Ferrer, otros tres opositores detenidos junto a él permanecen encerrados.

Y fuentes opositoras señalan que en el mes de octubre se realizaron más de 200 detenciones arbitrarias, de ellas el 50 por ciento contra mujeres.