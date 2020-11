Los cubanos recurren al pan ante la escasez de otros alimentos, reconoce la prensa oficial

"La alta demanda, en un contexto marcado por la escasez de otros alimentos como arroz y viandas, parece tensar la cuerda de los planes que no logran satisfacer por completo y de forma sostenida las necesidades de la población", señaló Cubadebate en el artículo 'Al pan, pan... ¿y entonces?'.

Según la citada fuente, el pan de la bodega cumple con lo establecido, pero la venta liberada no satisface la alta demanda en La Habana.

"Llevo buen tiempo esperando acá para poder comprar el pan que me hace falta para la merienda de los niños", dijo Consuelo Martínez, una cubana de 33 años en la cola de una panadería en La Habana.

El director de la Empresa Cubana del Pan, Daniel Cobas Cheva, señaló que "al cierre de octubre la empresa ha producido 1135 toneladas de pan por encima del plan en La Habana. En ese propio mes, a pesar de sobre cumplir el plan en 195 toneladas, no se logró la estabilidad del producto".

Las causas de la escasez de pan son que "la harina tiene un alto componente de importación y la situación internacional es compleja. Cuando la demanda sea superior a la oferta, la empresa ha decidido, en coordinación con los Consejos de Defensa de cada provincia, priorizar la producción de pan suave de 50 y 200 gramos", agregó.

Sin embargo, el dirigente dijo que "hoy todas las panaderías de la empresa tienen en sus mostradores productos suficientes, pues luego de una evaluación se decidió un mayor aseguramiento que permite ofertar 40 toneladas diarias. Puede ocurrir que en cierto momento del día no se encuentren, pero se debe al proceso productivo, que demora entre 50 y 55 minutos para la obtención de pan de corteza suave y dura".

Cubanos se quejan del pan

Pese a que el dirigente de la Empresa Cubana del Pan apuntó que se mide la calidad del pan, se escuchan las quejas de la población y se hacen controles sorpresas en las 366 panaderías de esa entidad estatal, varios cubanos denunciaron los problemas con ese producto en la misma página de Cubadebate.

Rubén Becerra escribió que la panadería del municipio Venezuela, en Ciego de Ávila, no pertenece a esa empresa porque "aquí, lograr llegar hasta un pan, es una verdadera odisea y de la calidad es mejor ni mencionarla, eso no se conoce, el pan de corteza dura ha desaparecido y el suave de 200 gramos, es esporádico".

Becerra apunta que en ese municipio venden pan de calabaza que no es pan "aunque, en ocasiones, la gente lo prefiere debido a la malísima calidad del otro".

Un usuario identificado como Uno ahí escribió que es mentira la afirmación de que "hoy todas las panaderías de la empresa tienen en sus mostradores productos suficientes... ¿Cómo tienen valor para mentir de esa forma aun sabiendo que se va a publicar? Yo trabajo en Boyeros y las colas para el pan son interminables, obviamente no las puedo hacer. Mi esposa trabaja en Playa y sucede lo mismo. Cuando llegamos a casa ya no hay tiempo para comprar pan. Los panaderos que pasaban ya no pasan. Resultado: ¡No hay pan!".

Desde Calimete, Matanzas, un cubano contó que solo hay una panadería y vende por la mañana y las colas son infernales. Los vecinos piden que se venda también de noche para las meriendas de sus hijos.

Una cubana que firma como Haile, afirmó que "siguen los directivos tapando el sol con un dedo y engañando a la población: las colas son indicativas de falta de suministro, eso de los horarios es mentira. Antes siempre había pan casi a cualquier hora. ¿Cómo va a ser posible que digan que se sobrecumplió el plan y se vean las panaderías como la cola del pollo. No somos tontos".

El corresponsal de DIARIO DE CUBA en La Habana, Osmel Almaguer, compartió este mes una foto de un pan de la bodega. "Dice la panadera que este pan está feo pero por lo menos tenemos algo que comer. 60 años después la retórica de los niños africanos se manifiesta sola", señaló en Facebook.

El Gobierno de Cuba insiste desde hace meses en la producción local de alimentos ante la falta de ingresos del turismo internacional por la pandemia de coronavirus.

El exespía cubano Gerardo Hernández, coordinador nacional de los Comité de Defensa de la Revolución (CDR), es uno de lo que repite este discurso. "Con regaderas de diez litros de acero inoxidable los CDR estimularán en todo el país a vecinos que se destacan en el programa Cultiva tu Pedacito", escribió en Twitter.