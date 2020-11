Jorge Perugorría, Fernando Pérez, Leoni Torres, La Diosa y otros artistas cubanos piden diálogo al Gobierno con los jóvenes

"Es la hora de dialogar. Yo creo que es importante que ustedes los jóvenes sean escuchados y vamos a trabajar para eso", dijo Perugorría horas antes de que el MINCULT accediera a hablar con un grupo de 30 artistas, intelectuales y periodistas cubanos.

La presencia de unas 300 personas en la sede del MINCULT en La Habana, tras el desalojo forzado del Movimiento San Isidro, llevó al MINCULT a hacer en una serie de promesas como el seguimiento de la situación del rapero contestario Denis Solís y del artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara, quien seguirá en huelga de hambre hasta que Solís sea liberado de prisión.

Pérez dijo que "sabía desde por la mañana que ustedes estaban aquí y (venimos) para decirle al Ministerio de Cultura que los reciba, en cualquier condición, y que eso va a ser el inicio de un nuevo lenguaje que nos hace falta a la cultura cubana y a este país".

El director reiteró que hacía falta, desde hace tiempo, este diálogo directo con los jóvenes. "Hay diversidad, hay muchos criterios y tienen que crear espacio dentro de esta nación (...) No habría que llegar a esto si hubieran escuchado mucho antes".

"¡Aquí estoy! Aquí está mi apoyo a todos los que necesitamos ser escuchados. Es hora de una Cuba mejor para todos. ¡No más violencia al que piense diferente!", escribió Leoni Torres en Facebook con un video desde la sede del MINCULT.

https://twitter.com/norges14/status/1332526910333652994 El músico cubano @leonitorres que ya había apoyado al @Mov_sanisidro llega al @CubaCultura a unirse al plantón de artistas e intelectuales. ¿Pero dónde está @LMOAlcantara ? pic.twitter.com/mtJfpW9tj1 — Norges Rodríguez (@norges14) November 28, 2020

Por su parte, la cantante Dianelys Alfonso Cartaya, conocida como La Diosa, también acompañó a los manifestantes y contó su experiencia de más de siete años de censura para trabajar en los escenarios de Cuba.

"Yo me siento 100% cubana y estoy aquí no solamente pidiendo por mí que los escuchen, estoy pidiendo también por todos ustedes. Llevo siete años pidiendo una cita a este instituto y yo no he podido verle la cara al señor Alpidio nunca (...) Necesito que me dejen trabajar en mi país, a mí y a todas las personas que están aquí", afirmó.

La Diosa confesó que es "una artista que ha tenido que convertirse en una persona polémica, la cual no es para nada, para defender mis derechos".

El escritor y realizador audiovisual cubano Juan "Pin" Vilar, quien estuvo en la protesta pacífica, escribió que "a las 2:20 am, antes de cerrar los ojos, puedo decirle a mis hijos Pablo, Ana y Lucía, que he vivido el instante en que Cuba comenzó a ser, de nuevo, un país lleno de amor y sinceridad. ¡Viva Cuba Libre!"

Apoyo también desde el exilio

El actor y humorista Alexis Valdés mostró su alegría por la manifestación en La Habana. "Desde la distancia no solo les apoyo, más aún, les agradezco mucho a todas ellos porque con su acto de valentía hacen mejor nuestro país. Bravo muchachos! Este acto me hace sentirme orgulloso de mis compatriotas y colegas artistas", escribió en Facebook.

"Todos debemos apoyarles porque los jóvenes son la esperanza de nuestro país (...) están haciendo algo inédito en Cuba por todos nosotros que queremos un cambio, un país donde haya diálogo, donde no se reprima ninguna opinión y donde todo el mundo se escuche y la sociedad cubana avance. Cuba necesita urgentemente necesita un cambio", apuntó en un video desde Miami.

El escritor Amir Valle compartió, desde Alemania, el orgullo por los jóvenes artistas que exigieron "a nombre de todos, más libertad expresiva y creativa, el abandono de los odios y las intolerancias oficiales, la inclusividad de la cultura, y el derecho al diálogo que tienen, sin recibir denigración política de ningún tipo, quienes pensamos distinto".

En La Habana, pese a la presencia de la policía política en las inmediaciones de la sede del MINCULT, solo se registraron algunos incidentes de uso de gas pimienta contra quienes querían pasar a la cuadra del Vedado, el corte de la electricidad menos de una hora y el movimiento de camiones de las llamadas Brigadas de Respuesta Rápida.

El grupo que debatió con funcionarios cubanos comunicó acuerdos con el MINCULT como respetar los espacios públicos de los artistas y movimientos independientes, reunirse la semana próxima de nuevo, una tregua con la sociedad civil y permitir el regreso de los presentes sin ser hostigados por la policía política.