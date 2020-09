Jorge Jr. al Instituto de la Música: "Si tengo que pagar una multa de $3 mil por algo que no hice, considérenme uno más en contra"

Precisa el líder de la agrupación musical Los 4, que el funcionario de Salud Pública convino en que no se había hecho fiesta alguna pero que de todas formas tenía que ponerle la multa.

Todo partió de la divulgación, por parte del Instituto Cubano de la Música, de un documento de disculpa oficial por la presunta fiesta e "irresponsabilidad" del reguetonero. La periodista Paquita de Armas Fonseca, de El Caimán Barbudo y Cubadebate, fue de las primeras en condenar en sus redes sociales mediante un largo escrito, a este cantante, incluso pidiendo "acciones legales en contra de él y del resto de los participantes en el festejo, que fuese “sancionado con todo el peso de la ley”.

“Dentro de su casa usted tiene derecho a hacer lo que le dé la gana, pero si por ese accionar usted contagia a un familiar, un vecino o alguien en la calle debe ser sancionado con todo el peso de la ley”, detalló Armas Fonseca en torno a un suceso que aún no se había esclarecido.

Era la víspera del aniversario de muerte de su padre, cuenta Jorge Jr.; por eso al terminar el video clip quisieron "picar algo" para "terminar bien" porque "estábamos contentos".

Asegura también que el problema no es la multa de 3000 pesos porque eso para él equivalen, por ejemplo, una parte de lo que paga del electricidad en su casa.

Lo que más lamenta es que luego de haberse reunido con la directiva del Instituto Cubano de la Música, esa institución publicara una declaración de disculpas por irresponsabilidades que claramente alude a él y a La Diosa.

Jorge Jr. decepcionado, confiesa que ya el amor que le tenía a muchas cosas se está yendo a pique. "Y me están empujando hacia un lado", advirtió.

Le voy a dar 48 horas a mi empresa, 48 o 72 horas al Instituto de la Música para que reclamen esto, dice y señala el documento de la multa. Pide que se resuelva todo a nivel institucional porque, señaló, "ustedes, todos los ministros allá arriba, se llevan (bien)".

´"Si tengo que pagar una multa por algo que no hice, considérenme uno más en contra de esta p...", sentenció.

Amor a tu país como lo tenemos todos y lo extrañamos, pero que son unos singaos y no lo sabré yo, tu si sabes que no querían que tu cantaras nunca en un inicio o cierre de verano en la Habana. Te acuerdas o no"...; "Hermano mío te están queriendo llevar hasta su cueva, ellos trabajan así, y es ahí donde te hacen un caso", fueron algunas de las reacciones al live de Jorge Jr.

En torno a la agrupación Los 4, Ecured indica que fue fundada el 18 de febrero de 2007 y por su trayectoria alcanzó una gran popularidad en toda Cuba y en el mundo