Fallece a los 80 años Marita Lorenz, examante de Fidel Castro reclutada por la CIA

Lorenz vivió un romance con Fidel Castro poco después del triunfo rebelde de 1959. En sus memorias recuerda que conoció al gobernante de causalidad, mientras se encontraba de paso en la capital cubana.

“Mi padre era capitán de cruceros. Capitaneaba el Berlín que, a comienzos de ese año, atracó en La Habana. Al día siguiente de nuestra llegada, vi acercarse al barco a artistas acompañadas de tipos barbudos, armados y con uniformes caquis. Me fijé en el mayor de ellos, que fumaba un puro, y le pregunté qué quería. ‘Subir al barco para verlo’, respondió. Y yo le dije: ‘De acuerdo, suba’. Era Fidel Castro”, comentó Lorenz a la publicación francesa en el año 2016.

image.png

Tras pasar ocho meses y medio con Castro -desde marzo a noviembre de 1959- Lorenz fue reclutada por la Agencia Central de Inteligencia para asesinar al dictador cubano, sin embargo, su amor por Castro le impidió cumplir su misión.

En su libro “Yo era la espía que amó al comandante”, publicado por la Editorial Península, la escritora revive esa época “repleta de ruido y de pasión”. Fue una historia de amor que, según dijo, marcó su vida para siempre.

Lorenz regresó a Cuba en 1981. Allí, visitó a Fidel por última vez, tras 20 años de separación.

“Aceptó recibirme, pero se le notaba que no estaba a gusto conmigo. Le supliqué que me presentase a nuestro hijo. Entonces abrió la puerta y apareció Andrés. Se parecía a su padre. Sus manos y su rostro eran idénticos. Le di los regalos que le había llevado. Me dijo que estudiaba medicina. Mientras, yo no paraba de llorar”, dijo Lorenz en su última entrevista a Paris Match.

De momento, el medio francés no ha ofrecido detalles sobre las causas del deceso de la examante de Castro.