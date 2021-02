El ex charanguero Michel Maza celebra que es padre otra vez

En julio de 2020, el cantante que consiguió la fama como vocalista del grupo La Charanga Habanera, anunció que próximamente sería padre. El artista, hijo de la prestigiosa intérprete cubana Beatriz Márquez, compartió imágenes del embarazo de su actual pareja, Consuelo López

Lazo y expresó que se encontraba “feliz de la vida”, esperando a su nuevo bebé. Consuelo, conocida en varios barrios de La Habana como “La Reina de La Lisa”, también realizó una publicación en su perfil de Facebook donde mostró entonces, fotos de una ecografía del embarazo de seis meses de gestación.

Maza y López se unieron hace poco más de un año y ambos son conocidos dentro de la movida artística de la isla. Ahora con la llegada de Jian, compartirán la experiencia de su primer hijo en común.

La llamada “La Reina de La Lisa” ya es madre de una joven adolescente y un varón que residen en Cuba, en lo que Michel es padre de una hija que reside en los Estados Unidos, por eso habla de una “nueva adquisición”.

Consuelo ganó popularidad en redes sociales por sus vídeos en directo donde vloggea parte de su vida dentro de la isla. Desde el regreso de Michel de Colombia el pasado noviembre, ella se convirtió en su mejor apoyo, pues a juzgar por varios medios de prensa en el exterior, el cantante llegó a vivir casi en la mendicidad.

En los 90, Maza ingresó al grupo La Charanga Habanera, donde tuvo una destacada participación tras ser la voz que dio vida al recordado tema “Lola”, hasta que cayó en el mundo de las drogas. A pesar de que, ;Charanguero mayor; había regresado a cantar al lado de grandes voces, sufrió de varias recaídas.

“Tuve la fama muy joven, desde los 16 años me hice famoso. Conocí el mundo con La Charanga Habanera, y era un niño, no conocía lo que era bueno y malo, la farándula me atrajo a eso, y la farándula es fiesta, a todos nos gusta la fiesta. No tenía conocimiento de lo que me iba a pasar después. Es una experiencia que marca, pero ya sé por dónde guiar a mis hijos”, concluyó el cantante.