Detienen a presuntos violadores de niña de 13 años en La Habana

La noticia fue confirmada Cleyda García Díaz e Idalmis Díaz Areviche, madre y abuela materna de la menor, respectivamente.

“Ayer tarde llegó la policía al barrio y detuvo a Wili, a Leinier y al conocido como el Yugo, mientras que conocimos por comentarios en el barrio que la policía fue a la unidad militar de Santa María del Rosario y detuvo a Alexander, al Guajiro y a Wander”, declaró a CubaNet la madre de la niña.

La mujer reveló que, previo a la realización del operativo, fue contactada por un asesor de la diputada Mariela Castro, quien le aseguró que el caso se resolvería.

“Ya están en prisión todos los implicados en la violación de mi hija y espero que estén allí por mucho tiempo. Yo sabía que las cosas iban a cambiar porque recibí previamente una llamada de un asesor de Mariela Castro, interesándose por el caso de mi niña y me pidió calma y confianza que todo se iba a resolver”.

García Díaz agradeció a la prensa independiente y a la Red Femenina de Cuba, pilares en la difusión del caso.

“Entiendo que sin este apoyo no lograría justicia para mi hija. Sé que esto no ha terminado y que falta todavía el juicio, pero estoy más tranquila. Hoy voy a poder dormir, porque la verdad es que estaba pensando que, si la justicia de este país no hacía nada, iba a tomar la justicia por mis manos”, concluyó.

Los seis implicados enfrentan una acusación por el presunto delito de violación previsto en el artículo 298-2 del código penal, que contempla sanciones entre siete y 15 años de privación de libertad.

Según el testimonio de la menor y sus familiares cercanos, cinco varones la forzaron a tener relaciones sexuales no deseadas, mientras un sexto individuo atisbaba la escena.

Pese a las quejas y reclamaciones legales de la madre de la menor, los implicados se encontraban en libertad, e incluso dos de ellos no habían sido procesados penalmente, con la justificación de la COVID -19, según le refirió a Cleyda el Instructor Policial Carlos, de la Dirección Territorial de Investigaciones Criminales y Operaciones.