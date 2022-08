Así fue la brutal represión a la que fueron sometidos los pobladores de Playa Baracoa tras querer salir del país

“Si no nos quiere porque somos una comunidad ilegal, si no cabemos en este país, si nuestros salarios no alcanzan para comprar en tiendas en dólares y vivimos en apagones continuos porque no hay petróleo, entonces déjennos ir”, expresó el integrante de la comunidad de cubanos asentados en esa zona del occidente de Cuba desde su llegada de la parte oriental de la Isla.