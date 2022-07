Anuncian apagones para La Habana : el régimen prueba la paciencia de la gente

"Este es el momento de contribuir para que el resto de Cuba tenga menos sufrimiento por los indeseables apagones… no es que a La Habana le van a tocar apagones porque el país no puede, no es que La Habana se está planteando que se den esos apagones para ayudar al resto del país, siendo justos, solidarios con nuestros hermanos, hermanas, familias, nuestro pueblo", dijo, aludiendo de forma indirecta a las críticas de los habitantes del resto de la Isla, que afirman que los cortes no ocurren en la capital porque el régimen teme otro estallido social como el del 11J.