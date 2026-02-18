americateve

La fiscalía de París abre 2 investigaciones ligadas a Epstein y pide a las víctimas que declaren

PARÍS (AP) — La fiscalía de París abrió dos nuevas investigaciones el miércoles sobre posibles delitos de abuso sexual e irregularidades financieras vinculadas a Jeffrey Epstein, tras la publicación de millones de archivos del millonario inversor y delincuente sexual condenado, y pidieron a posibles víctimas que acudan a declarar.

ARCHIVO - En esta imagen del 13 de agosto de 2019, un hombre pasea al perro ante un edificio de apartamentos propiedad de Jeffrey Epstein en París. (AP foto/Francois Mori, archivo) AP

La fiscal de París, Laurence Beccuau, explicó que las investigaciones buscan aprovechar los archivos difundidos por el gobierno de Estados Unidos, reportes de prensa y nuevas denuncias que se están presentando.

“Todos esos datos… algunos arrojarán luz sobre otros para poder obtener una visión bien informada, muy amplia, panorámica”, indicó Beccuau en la emisora France Info.

Una investigación se centrará en delitos de abuso sexual y la otra en irregularidades financieras, cada una con magistrados especializados, añadió.

La medida se produce después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicara más de 3 millones de páginas de documentos, así como miles de videos y fotos relacionados con Epstein, quien murió en la cárcel en 2019.

“Estas publicaciones reactivarán inevitablemente el trauma de ciertas víctimas”, señaló. “Estamos convencidos de que algunas (víctimas) no necesariamente nos son conocidas y que quizá estas publicaciones las lleven a presentarse”.

Instó a las víctimas que quizá nunca hayan hablado antes a presentar denuncias formales o aportar testimonios para avanzar las investigaciones francesas y extranjeras.

Beccuau también indicó que parte del material de investigaciones antiguas será revisado a la luz de nuevas revelaciones.

Se refería a la investigación sobre un agente de modelos francés, Jean-Luc Brunel, acusado de violación y de trata sexual de menores.

La pesquisa se cerró en 2022 después de que lo hallaran muerto en su celda en una cárcel de París. Brunel, un acompañante frecuente de Epstein, era considerado una pieza central de la investigación francesa sobre la presunta explotación sexual de mujeres y niñas por parte de Epstein y su círculo.

Epstein viajaba con frecuencia a Francia y tenía apartamentos en París.

En Francia, la figura de mayor perfil afectada por la reciente publicación de los archivos de Epstein es el exministro de Cultura Jack Lang, de 86 años, quien renunció a principios de este mes como director del Instituto del Mundo Árabe en París por sospechas de fraude fiscal.

La fiscalía financiera abrió una investigación sobre los presuntos vínculos de Lang y de su hija, Caroline Lang, con Jeffrey Epstein a través de una empresa extranjera con sede en las Islas Vírgenes de Estados Unidos, en el mar Caribe.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

