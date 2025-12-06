americateve

La final del Mundial se jugará a las 3 de la tarde en Nueva Jersey. España-Uruguay en Guadalajara

La final de la Copa Mundial comenzará a las 3 de la tarde hora local en el estadio MetLife de East Rutherford, Nueva Jersey.

El presidente de la FIFA Gianni Infantino durante el anuncio de los horarios de los partidos de la Copa Mundial, el sábado 6 de diciembre de 2025, en Washington. (AP Foto/Chris Carlson)
El presidente de la FIFA Gianni Infantino durante el anuncio de los horarios de los partidos de la Copa Mundial, el sábado 6 de diciembre de 2025, en Washington. (AP Foto/Chris Carlson) AP

La FIFA anunció el sábado los horarios de los 104 partidos, al día siguiente del sorteo de los grupos del torneo ampliado a 48 selecciones, la mayor cantidad de participantes de la historia.

Una final a media tarde de la costa este de Estados Unidos es ideal para los países de Europa por ser un horario estelar de la franja noctura, a las 9 de la noche en la mayor parte del continente y las 8 de la noche en el Reino Unido.

El partido inaugural el 11 de junio en el estadio Azteca de la Ciudad de México entre el anfitrión México y Sudáfrica arrancará a la 1 de la tarde local (3 de la tarde en la costa este).

Ambas semifinales se jugarán por la tarde. La del 14 de julio en el estadio AT&T de Arlington, Texas, comenzará a las 2 local (3 en la costa este) y al día siguiente desde las 3 local en el estadio Mercedes-Benz de Atlanta. Ambos escenarios tienen techos retráctiles.

Durante un evento en el hotel Capital Hilton, la FIFA acabó de asignar los escenarios de los 54 partidos de la fase de grupos que no quedaron definidos en el sorteo del viernes. Únicamente se habían establecido las sedes de los Grupos A, B y D, zonas de los coanfitriones México, Canadá y Estados Unidos.

La campeona defensora Argentina debutará el 16 de junio contra Argelia en el estadio Arrowhead de Kansas City, seguido por dos encuentros en AT&T de Arlington —suburbio de Dallas— el 22 ante Austria y el 27 frente a Jordania.

España, reinante campeona de Europa, cerrará la actividad de su grupo con un enfrentamiento contra Uruguay el 26 de junio en el estadio Akron de Guadalajara. Los primeros dos compromisos de España —contra Cabo Verde y Arabia Saudí— serán en Atlanta.

Colombia disputará dos partidos en México, el primero contra Uzbekistán el 17 de junio en el Azteca y luego ante el ganador de un repechaje intercontinental el 23. Completarán la fase de grupos con un duelo frente a la Portugal de Cristiano Ronaldo el 27 en el estadio Hard Rock de Miami.

Brasil debutará el 13 de junio contra Marruecos en Nueva Jersey, para continuar frente a Haití el 19 en Filadelfia y ante Escocia el 24 en Miami.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

