La FIFA considera que la camiseta de Haití es demasiado política

Compartir en:









El volante haitiano Dominique Simon tras desperdiciar una ocasión de gol durante el partido amistoso contra Perú, el viernes 5 de junio de 2026, en Miami (AP Foto/Rebecca Blackwell) AP

La camiseta, del fabricante colombiano de ropa deportiva Saeta, incluía originalmente en el frente una representación de la batalla final de la Guerra de Independencia de Haití en 1803. La imagen fue rechazada durante el proceso de aprobación de la FIFA.

Saeta indicó en un comunicado que difundió el miércoles que acataría la prohibición, aunque el diseño “no pretendía ser una declaración política”, sino más bien un “tributo a los hombres y mujeres que contribuyen cada día al futuro de Haití”.

La camiseta presentaba azul para reflejar el mar y rojo por la “fuerza y pasión” del país, señaló el fabricante de ropa deportiva. Los jugadores usaron la camiseta prohibida en el partido amistoso contra Perú la semana pasada. El diseño original figuraba actualmente como agotado en la tienda en línea SaetaUSA.

De manera similar, el Comité Olímpico Internacional exigió retirar una imagen del padre fundador haitiano Toussaint Louverture de los uniformes de Haití para la ceremonia de apertura de los Juegos de Invierno de Milán-Cortina, al determinar que violaba las normas olímpicas que prohíben el simbolismo político.

Haití obtuvo su independencia en 1804 y es ampliamente considerado como la primera nación independiente del mundo fundada por personas anteriormente esclavizadas, tras una revuelta de esclavos exitosa.

La diseñadora italo-haitiana Stella Jean, quien creó los uniformes olímpicos, ideó una solución creativa: pintar sobre la figura, dejando solo un caballo contra el fondo de follaje tropical. Los diseños tuvieron tanta demanda que Jean más tarde creó una versión de producción que incluía la imagen original de Louverture.

“De cualquier manera, Haití debe estar estableciendo un récord: Dos reprimendas de las máximas autoridades deportivas internacionales en apenas unos meses”, dijo Stella Jean a The Associated Press el jueves. Haití debutará en el Mundial el sábado contra Escocia en Foxborough, Massachusetts. Acto seguido, enfrentará al cinco veces campeón Brasil el 19 de junio en Filadelfia y cerrará ante Marruecos el 24 de junio en Atlanta. ___ Mundial AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa FUENTE: AP

Compartir en:







