La favorita Sabalenka gana a la estadounidense Jovic y avanza a semifinales del Abierto de Australia

MELBOURNE, Australia (AP) — La máxima favorita, Aryna Sabalenka, venció a Iva Jovic por 6-3, 6-0 el martes para alcanzar las semifinales del Abierto de Australia.

La bielorrusa Aryna Sabalenka devuelve un revés a la estadounidense Iva Jovic durante su partido de cuartos de final del Abierto de Australia en Melbourne, Australia, el martes 27 de enero de 2026. (Foto AP/Dar Yasin)
Sabalenka, quien intenta ganar su tercer título australiano en cuatro años, se adelantó 3-0 en el primer set y estableció su dominio temprano contra Jovic, estadounidense de 18 años y 29na cabeza de serie. Sin embargo, Jovic se mantuvo en el set y tuvo tres oportunidades de quiebre en el noveno juego, que duró diez minutos.

Sabalenka se adelantó rápidamente 5-0 en el segundo set con dos quiebres, quitándole cualquier impulso a la joven estadounidense. Jovic no se ayudó a sí misma cerca del final del partido, cometiendo una doble falta en punto de quiebre para darle a Sabalenka su ventaja de 5-0.

En el juego final, Sabalenka sirvió un ace en punto de quiebre y lo aseguró con otro en punto de partido. Salvó los cinco puntos de quiebre que enfrentó y logró siete aces.

Sabalenka ganó en 2023 y 2024 y fue subcampeona hace un año ante Madison Keys, quien fue eliminada del torneo el lunes por su compatriota estadounidense Jessica Pegula.

El partido en la Arena Rod Laver comenzó con el techo abierto mientras las advertencias de calor afectaban a Melbourne, con temperaturas que se esperaban por encima de los 40 grados Celsius.

Jovic nació en California y es hija de padres que emigraron a Estados Unidos. Su padre es serbio y su madre croata, y Jovic ha estado recibiendo consejos de la estrella serbia Novak Djokovic.

En un partido de cuartos de final más tarde en la Arena Rod Laver, el tercer cabeza de serie Alexander Zverev se enfrentó al estadounidense Learner Tien.

En un cuarto de final nocturno, el máximo cabeza de serie Carlos Alcaraz se enfrentó a Alex de Minaur. Alcaraz ha ganado seis títulos de Grand Slam pero nunca ha ganado el Abierto de Australia y ha perdido en los cuartos de final aquí los últimos dos años.

También en un cuarto de final nocturno, la tercera cabeza de serie Coco Gauff jugó contra Elina Svitolina. Sabalenka jugará contra la ganadora de ese partido en las semifinales.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

