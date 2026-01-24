americateve

La favorita Aryna Sabalenka avanza a los cuartos de final del Abierto de Australia

MELBOURNE, Australia (AP) — La primera cabeza de serie, Aryna Sabalenka, que intenta ganar su tercer título del Abierto de Australia en cuatro años, alcanzó los cuartos de final el domingo con una victoria sobre la número 17, Victoria Mboko de Canadá, por 6-1, 7-6 (1).

Aryna Sabalenka, de Bielorrusia, reacciona después de derrotar a Victoria Mboko de Canadá en su partido de cuarta ronda en el campeonato de tenis del Abierto de Australia en Melbourne, Australia, el domingo 25 de enero de 2026. (Foto AP/Dita Alangkara)
Sabalenka, utilizando un potente servicio que produjo tres aces en el primer set, superó a la canadiense de 19 años en solo 31 minutos.

Sabalenka no fue tan dominante en el segundo set, cometiendo algunos errores no forzados contra Mboko, quien jugó lo suficientemente bien como para vencer a muchas jugadoras, pero no a la dos veces campeona del Abierto de Australia.

"Qué jugadora tan increíble para ser tan joven. Es increíble ver a estos chicos subiendo en el Tour. No puedo creer que diga eso. Me siento como si fuera una niña. Me presionó mucho, y estoy feliz de haber pasado", dijo Sabalenka en su entrevista en la cancha.

Sabalenka lideraba el segundo set 4-1, pero no logró convertir tres puntos de partido mientras lideraba 5-4. Mboko recuperó lentamente el impulso y forzó un desempate solo para que Sabalenka dominara.

Fue la vigésima victoria consecutiva en desempates para Sabalenka.

"Trato de no pensar que es un desempate y jugar punto por punto, y supongo que esa es la clave para la consistencia", dijo.

Sabalenka ganó este Grand Slam en 2023 y 2024 y fue subcampeona el año pasado contra Madison Keys. La bielorrusa también ha ganado dos títulos del Abierto de Estados Unidos.

En un partido posterior el domingo en el Rod Laver Arena, el hombre mejor clasificado, Carlos Alcaraz de España, se enfrentará al estadounidense número 19, Tommy Paul, por un lugar en los cuartos de final.

Alexander Zverev y Coco Gauff, los terceros cabezas de serie en las categorías masculina y femenina, también jugarán más tarde por un lugar en los cuartos de final.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

