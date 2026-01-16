americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

La FAA insta a pilotos a extremar precaución en el Pacífico oriental por "actividades militares"

La Administración Federal de Aviación instó el viernes a los operadores de aeronaves de Estados Unidos a "ejercer precaución" al volar sobre el océano Pacífico oriental cerca de México, Centroamérica y partes de América del Sur, debido a "actividades militares" y posible interferencia en la navegación por satélite.

Un avión que transporta al presidente venezolano Nicolás Maduro aterriza en la Base Aérea Nacional Stewart de la Guardia Nacional en Newburgh, Nueva York, luego de que fuerzas estadounidenses lo extrajeran de Venezuela. (AP Foto/Noah K. Murray)
Un avión que transporta al presidente venezolano Nicolás Maduro aterriza en la Base Aérea Nacional Stewart de la Guardia Nacional en Newburgh, Nueva York, luego de que fuerzas estadounidenses lo extrajeran de Venezuela. (AP Foto/Noah K. Murray) AP

La FAA (siglas en inglés de la administración de aviación) emitió la advertencia en una serie de Notificaciones a los Aviadores. Estas indican que "existen riesgos potenciales para las aeronaves a todas las altitudes, incluyendo durante el sobrevuelo y las fases de llegada y salida del vuelo". Las alertas están vigentes por 60 días. Dichas notificaciones se emiten rutinariamente en cualquier región donde haya hostilidades cercanas.

Las notificaciones fueron anunciadas después de casi cuatro meses de ataques militares de Estados Unidos contra embarcaciones en el mar Caribe y el Pacífico oriental que, según Washington, traficaban drogas. Esa campaña incluyó 35 ataques conocidos en los que murieron al menos 115 personas en total, según el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump.

En noviembre, la FAA advirtió a todos los pilotos que ejercieran precaución al volar en el espacio aéreo de Venezuela "debido al deterioro de la situación de seguridad y la intensificación de la actividad militar".

El 3 de enero, Estados Unidos llevó a cabo un "ataque a gran escala" en Caracas. El presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados y trasladados a Nueva York, donde enfrentan cargos federales por tráfico de drogas.

En diciembre, un vuelo de JetBlue desde la pequeña nación caribeña de Curazao detuvo su ascenso para evitar chocar con un avión cisterna de reabastecimiento de la Fuerza Aérea estadounidense.

——-

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, habla en la Fundación Heritage, un centro de estudios conservador, el viernes 16 de enero de 2026, un día después de reunirse con el presidente de EEUU, Donald Trump, y miembros del Congreso, en el Capitolio, en Washington. (AP Foto/J. Scott Applewhite)

Líder opositora de Venezuela confía en retorno de la democracia pero revela poco sobre sus planes

Agentes federales se preparan para lanzar gas lacrimógeno a una multitud durante una protesta el lunes 12 de enero de 2026 en Minneapolis (AP Foto/Adam Gray)

Trump amenaza con usar militares para "poner fin" a protestas en Minneapolis

ARCHIVO - La líder opositora venezolana María Corina Machado hace un gesto a sus partidarios durante una protesta contra el presidente Nicolás Maduro el día antes de su investidura para un tercer mandato, en Caracas, Venezuela, el jueves 9 de enero de 2025. (Foto AP/Ariana Cubillos, archivo)

Trump se reunirá con líder opositora venezolana tras acercamiento con sucesora de Maduro

Julio Iglesias en la ceremonia para develar su estrella en San Juan, Puerto Rico, el 29 de septiembre del 2016. (AP foto/Carlos Giusti)

Fiscales españoles investigan acusaciones de agresión sexual contra Julio Iglesias

Destacados del día

Cubano con I-220A que se tatuó el rostro de Trump ahora teme ser deportado: Esto no es lo que yo esperaba

Cubano con I-220A que se tatuó el rostro de Trump ahora teme ser deportado: "Esto no es lo que yo esperaba"

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, habla en la Fundación Heritage, un centro de estudios conservador, el viernes 16 de enero de 2026, un día después de reunirse con el presidente de EEUU, Donald Trump, y miembros del Congreso, en el Capitolio, en Washington. (AP Foto/J. Scott Applewhite)

Líder opositora de Venezuela confía en retorno de la democracia pero revela poco sobre sus planes

Derek Rosa, adolescente cubano acusado de matar a su madre en Hialeah, acepta acuerdo de culpabilidad y evita juicio

Derek Rosa, adolescente cubano acusado de matar a su madre en Hialeah, acepta acuerdo de culpabilidad y evita juicio

Cubano embiste patrullas de ICE en TEXAS y hiere a un agente durante intento de fuga

Cubano embiste patrullas de ICE en TEXAS y hiere a un agente durante intento de fuga

Gasolina por debajo de $3 en 43 estados: la Casa Blanca lo festeja con La Gasolina de Daddy Yankee
VIRAL

Gasolina por debajo de $3 en 43 estados: la Casa Blanca lo festeja con La "Gasolina" de Daddy Yankee

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter