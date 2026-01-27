La ex primera dama de Corea del Sur Kim Keon Hee es condenada a 20 meses de prisión por corrupción

Compartir en:









Un hombre pasa junto a un cartel con la imagen del expresidente surcoreano Yoon Suk Yeol y su esposa, Kim Keon Hee, ante la Corte del Distrito Central de Seúl, en Corea del Sur, el martes 13 de enero de 2026. (AP Foto/Lee Jin-man) AP ARCHIVO - La ex primera dama de Corea del Sur Kim Keon Hee, esposa del expresidente Yoon Suk Yeol, llega a la corte para una vista sobre su orden de arresto solicitada por fiscales especiales, en Seúl, Cora del Sur, el 12 de agosto de 2025. (Jung Yeon-je/Pool Photo via AP, Archiv) AP

El Tribunal del Distrito Central de Seúl condenó a Kim por recibir sobornos de la Iglesia de la Unificación a cambio de favores empresariales.

El fallo se produce unas tres semanas antes de que el tribunal emita su veredicto sobre el cargo de rebelión contra Yoon.

El fiscal independiente anteriormente exigió la pena de muerte para Yoon.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP