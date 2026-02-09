americateve

La estrella de los Warriors, Stephen Curry, se perderá el Juego de Estrellas por lesión

SAN FRANCISCO (AP) — Stephen Curry no participará en el Juego de las Estrellas en Los Ángeles debido a su problemática rodilla derecha que dejó al astro de los Warriors de Golden State fuera por cuarto partido consecutivo.

El entrenador Steve Kerr anunció el lunes antes del partido ante los Grizzlies que Curry tampoco jugaría el miércoles en casa contra San Antonio y luego se ausentaría del Juego de las Estrellas el domingo con la esperanza de regresar con los Warriors después del receso.

“Está bien”, dijo Kerr. “Es realmente algo del día a día, así que es difícil predecir con certeza si jugará en ese primer partido después del receso, pero esa es definitivamente la esperanza, y si lo hace, si puede superar todo esta semana, entonces eso lo pone en camino para jugar”.

El primer partido de Golden State después del receso es el 19 de febrero contra Boston en el Chase Center.

Curry, quien cumplirá 38 años el 14 de marzo, salió temprano de la derrota en casa por 131-124 ante los Pistons de Detroit el 30 de enero con la rodilla adolorida que, según Kerr, le había estado molestando durante la semana anterior. Luego se sometió a un examen de resonancia magnética.

Curry estaba listo para perderse su 15to partido en total esta temporada y los Warriors tienen un récord de 5-9 sin él: tres por enfermedad, cinco por una contusión en el cuádriceps izquierdo, uno por un tobillo derecho adolorido, uno por un esguince en el tobillo izquierdo, uno por inflamación en su rodilla derecha y ahora cuatro por el síndrome de dolor patelofemoral.

Los Warriors también están sin Jimmy Butler, quien se sometió a una cirugía el lunes por un desgarro del ligamento cruzado anterior en su rodilla derecha sufrido contra su antiguo equipo de Miami el 19 de enero.

