La esperanza de vida en EEUU alcanzó su máximo histórico en 2024, según CDC

Es el resultado no solo de la desaparición de la pandemia del COVID-19, sino también de la disminución de las tasas de mortalidad de todas las principales causas de muerte en el país, incluidas las enfermedades cardíacas, el cáncer y las sobredosis de drogas.

"Es una buena noticia en todos los aspectos", dijo Robert Anderson, del Centro Nacional de Estadísticas de Salud de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), que publicó los datos de 2024 el jueves.

La esperanza de vida, una variable fundamental para calibrar la salud de una población, es una estimación de la media de años que un bebé nacido en un año determinado podría esperar vivir, teniendo en cuenta las tasas de mortalidad en ese momento.

Durante décadas, la esperanza de vida en Estados Unidos aumentó al menos un poco casi cada año gracias a los avances médicos y las medidas de salud pública. Alcanzó su punto máximo en 2014, cuando se situó algo por debajo de los 79 años.

Se mantuvo relativamente estable durante varios años antes de caer en picado cuando la pandemia del COVID-19 mató a más de 1,2 millones de estadounidenses. En 2021, la esperanza de vida bajó a poco menos de 76 años y medio. Desde entonces, ha ido en aumento.

Los datos reflejan no solo un cambio radical con respecto a la pandemia, sino también una mejora duradera en la epidemia de sobredosis por drogas, señaló Andrew Stokes, investigador de la Universidad de Boston.

La mala noticia es que Estados Unidos todavía se encuentra por debajo de docenas de países, agregó.

“Queda mucho más por hacer”, manifestó Stokes.

En 2024 fallecieron alrededor de 3,07 millones de residentes en Estados Unidos, aproximadamente 18.000 menos que el año anterior. Las tasas de mortalidad disminuyeron en todos los grupos raciales y étnicos, y tanto en hombres como en mujeres.

Las enfermedades cardíacas siguieron siendo la principal causa de muerte en el país, pero causaron un 3% menos de decesos por segundo año consecutivo. Es probable que hayan influido una combinación de factores, como los avances en tratamientos médicos y el control del peso, dijo la doctora Sadiya Khan, que trata y estudia este tipo de patologías en la Universidad Northwestern.

Los fallecimientos por lesiones no intencionales, una categoría que incluye las sobredosis, fueron los que más bajaron, disminuyendo más del 14% en 2024. El COVID-19, que hace solo unos años era la tercera causa de muerte en el país, salió de las 10 primeras en 2024.

La desaparición de la pandemia de los primeros puestos supuso la entrada del suicidio en ese tramo de la clasificación, aunque en 2024 también se redujeron. Los homicidios cayeron ese año, de acuerdo con el reporte publicado esta semana.

Las estadísticas de decesos en 2025 aún no son definitivas, pero los datos preliminares sugieren que se han registrado alrededor de 3,05 millones. La cifra puede aumentar a medida que se recopilen y analicen más certificados de defunción, pero Anderson dijo que espera que el año pasado termine con al menos una ligera mejora respecto a 2024.

