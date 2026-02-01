americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

La empresa francesa Capgemini venderá una filial que trabaja con el ICE

PARÍS (AP) — La empresa francesa Capgemini anunció el domingo que venderá una subsidiaria que proporciona servicios tecnológicos al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, en medio de un escrutinio global a las tácticas de los agentes del ICE (siglas en inglés de esa agencia) en las redadas migratorias implementadas por el gobierno del presidente Donald Trump.

Una mujer sostiene una vela frente a un monumento improvisado en memoria de Alex Pretti, un enfermero que fue baleado de muerte la semana pasada por un agente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, el sábado 31 de enero de 2026, en Minneapolis. El letrero dice: Minnesota se opone al ICE. (AP Foto/Ryan Murphy)
Una mujer sostiene una vela frente a un monumento improvisado en memoria de Alex Pretti, un enfermero que fue baleado de muerte la semana pasada por un agente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, el sábado 31 de enero de 2026, en Minneapolis. El letrero dice: "Minnesota se opone al ICE". (AP Foto/Ryan Murphy) AP

El gobierno francés había presionado a la empresa para que fuera más transparente sobre sus tratos con el ICE, cuyas acciones en Minneapolis en las últimas semanas han generado preocupación en Francia y otros países. La campaña gubernamental contra los inmigrantes en la capital de Minnesota ha derivado en las muertes a balazos de dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes federales de inmigración.

Capgemini es una empresa de consultoría y tecnología que emplea a más de 340.000 personas en más de 50 países.

En un comunicado divulgado el domingo, la compañía indicó que de inmediato comenzará el proceso de venta de su subsidiaria Capgemini Government Solutions. Dijo que las reglas para trabajar con agencias del gobierno federal de Estados Unidos "no permitían al grupo ejercer un control adecuado sobre ciertos aspectos de las operaciones de esta subsidiaria para asegurar que estuvieran alineados con los objetivos del grupo".

No dio más explicaciones sobre la decisión, pero señaló que la subsidiaria sólo representa el 0,4% de los ingresos estimados de la compañía para 2025.

El director general de Capgemini, Aiman Ezzat, señaló que apenas recientemente se enteró del contrato de la subsidiaria con el ICE. En una publicación de LinkedIn, expresó: "La naturaleza y el alcance de este trabajo han generado interrogantes en comparación con lo que solemos hacer como empresa de negocios y tecnología".

El anuncio de la venta de la empresa fue efectuado después de que el ministro de Finanzas de Francia, Roland Lescure, en declaraciones ante el parlamento la semana pasada, instara a Capgemini "a arrojar luz, de manera extremadamente transparente, sobre sus actividades... y a cuestionar la naturaleza de estas actividades". La oficina de Lescure no comentó sobre la decisión de la empresa.

La organización no gubernamental Multinationals Observatory informó que Capgemini Government Solutions le proporcionaba al ICE herramientas técnicas con el fin de localizar objetivos para reprimir la inmigración. Capgemini no respondió de momento a una consulta sobre dichas herramientas.

———

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detienen a un hombre durante un operativo, el domingo 11 de enero de 2026, en Robbinsdale, Minnesota (AP Photo/John Locher)

Jueza dice que no detendrá operaciones migratorias en Minnesota mientras avanza demanda

Foto tomada el 2 de enero del 2026 de documentos que el Departamento de Justicia publicó sobre Jeffrey Epstein. (AP foto/Jon Elswick)

Surgen nombres famosos y detalles de investigaciones previas en los últimos archivos de Epstein

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, habla durante la ceremonia de apertura del nuevo año judicial en el Tribunal Supremo de Justicia de Caracas, Venezuela, el viernes 30 de enero de 2026. (Foto AP/Ariana Cubillos)

Venezuela anuncia ley de amnistía que apunta a la liberación masiva de presos por motivos políticos

Luigi Mangione, el acusado de matar al CEO de UnitedHealthcare, en el tribunal en Nueva York el 18 de diciembre del 2025. (Shannon Stapleton/Pool Photo via AP)

Jueza prohíbe a fiscales buscar la pena de muerte contra acusado de matar a CEO de UnitedHealthcare

Destacados del día

Trump confirma contactos con altos funcionarios del régimen cubano para una salida del poder y La Habana guarda silencio

Trump confirma contactos con altos funcionarios del régimen cubano para una salida del poder y La Habana guarda silencio

EEUU condena acto de repudio VIOLENTO contra Mike Hammer y exige al régimen cubano detener el acoso a diplomáticos

EEUU condena acto de repudio VIOLENTO contra Mike Hammer y exige al régimen cubano detener el acoso a diplomáticos

Régimen cubano organiza violento acto de repudio contra Mike Hammer en Camagüey

Régimen cubano organiza violento acto de repudio contra Mike Hammer en Camagüey

Manuel Marrero: Hay reservas para enfrentar los desafíos de Cuba en 2026

Manuel Marrero: "Hay reservas para enfrentar los desafíos de Cuba en 2026"

Papa León XIV rompe el silencio y pide a Trump y a Díaz-Canel evitar una escalada contra Cuba

Papa León XIV rompe el silencio y pide a Trump y a Díaz-Canel evitar una escalada contra Cuba

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter