La élite gobernante de Corea del Norte se prepara para reunión del partido que ocurre cada 5 años

SEÚL, Corea del Sur (AP) — El líder norcoreano, Kim Jong Un, y otros altos funcionarios se reunieron para abordar los preparativos del primer congreso completo del partido gobernante en cinco años, informó el miércoles la prensa estatal. La reunión de alto nivel establecerá nuevas prioridades mientras Estados Unidos y Corea del Sur buscan reanudar las conversaciones con Corea del Norte.

En esta imagen proporcionada por el gobierno norcoreano, el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, en el centro, asiste a una reunión plenaria del Comité Central del Partido de los Trabajadores en Corea del Norte, el martes 9 de diciembre de 2025. Los periodistas independientes no recibieron acceso al evento mostrado en la imagen. El contenido se ofrece como se recibió y no puede verificarse de forma independiente. La marca de agua es de KCNA, la Agencia Central de Noticias de Corea. (Agencia Central de Noticias de Corea/Korea News Service via AP) AP

La Agencia Central de Noticias de Corea informó que Kim presidió el martes una reunión plenaria del Comité Central del Partido de los Trabajadores. Indicó que los participantes comenzaron a tratar temas clave no especificados relacionados con el congreso del partido y a revisar las políticas estatales de este año.

KCNA no dio más detalles, pero los analistas dicen que la reunión plenaria probablemente durará unos días y establecerá una agenda oficial para el congreso del partido, que se espera se celebre en enero o febrero.

El congreso, el principal órgano de toma de decisiones del Partido de los Trabajadores, fue revivido por Kim en 2016 después de una pausa de 36 años. Los expertos dicen que Kim buscaba aumentar la autoridad del partido como parte de los esfuerzos para consolidar su control del poder.

El foco de atención externa en el congreso es si Kim responderá a los esfuerzos de Estados Unidos y Corea del Sur para mejorar las relaciones. Corea del Norte ha rechazado firmemente los llamados de Estados Unidos y Corea del Sur para reanudar las conversaciones desde que la diplomacia nuclear de alto riesgo de Kim con el presidente Donald Trump colapsó en 2019, pero algunos expertos dicen que Kim podría volver a hablar con Estados Unidos el próximo año.

En una aparente respuesta a los repetidos acercamientos de Trump, Kim sugirió en septiembre que podría volver a las conversaciones si Estados Unidos abandona "su obsesión delirante con la desnuclearización" de Corea del Norte.

Mientras tanto, el ejército de Corea del Sur dijo que Corea del Norte disparó varias rondas de artillería frente a la costa oeste del Norte el martes. Los observadores dicen que el fuego de artillería probablemente formaba parte del entrenamiento invernal del ejército norcoreano.

Kim declaró el año pasado, que su país abandonaba su antiguo objetivo de reunificación pacífica con Corea del Sur y ordenó reescribir la constitución norcoreana para designar al Sur como un enemigo permanente.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

