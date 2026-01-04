americateve

La elección presidencial de Portugal atrae a 11 candidatos; se prevé segunda vuelta

LISBOA, Portugal (AP) — Un récord de 11 candidatos para las próximas elecciones presidenciales de Portugal iniciaron sus campañas el domingo.

Una persona pasa junto a vallas publicitarias de la campaña presidencial de Andre Ventura, del partido populista Chega; Luis Marqués Mendes, del Partido Socialdemócrata, y de Antonio José Seguro del Partido Socialista, en Lisboa, Portugal, el viernes 2 de enero de 2026. (Foto AP/Armando Franca)
El período oficial de campaña de dos semanas que precede a las elecciones del 18 de enero verá a los contendientes compitiendo por captar el apoyo de los votantes. Sin embargo, el amplio campo hace improbable que algún candidato obtenga más del 50% de los votos, dejando a los dos principales candidatos para competir en una segunda vuelta el 8 de febrero.

Entre los favoritos según las encuestas se encuentran los candidatos de los dos principales partidos que se han alternado en el poder durante los últimos 50 años: Luís Marques Mendes del Partido Social Demócrata de centroderecha, actualmente en el gobierno, y António José Seguro del Partido Socialista de centroizquierda.

Se espera que enfrenten fuertes desafíos ante André Ventura, el líder del partido populista antiinmigración Chega, cuyo aumento de apoyo lo convirtió en el segundo partido más grande en el Parlamento el año pasado, y Henrique Gouveia e Melo, un vicealmirante retirado que se postula como independiente y que ganó reconocimiento público por supervisar el rápido despliegue de las vacunas contra el COVID-19 durante la pandemia.

En Portugal, el presidente es en gran medida una figura simbólica que principalmente busca mantenerse por encima de la contienda política, arbitrando disputas para desactivar tensiones. Sin embargo, también posee herramientas poderosas, pudiendo vetar legislaciones, que también pueden revocarse, así como disolver el Parlamento y convocar elecciones anticipadas.

Después de la tercera elección general en tres años en mayo, el peor período de inestabilidad política de Portugal en décadas, es probable que el próximo jefe de Estado fomente compromisos. Pero el próximo ocupante del palacio rosa en Lisboa probablemente tendrá que decidir sobre algunos temas candentes.

Los temas urgentes incluyen un nuevo proyecto de ley que introduce límites sobre quién puede obtener la ciudadanía portuguesa y bajo qué circunstancias se les puede despojar de ella. El mes pasado, el Tribunal Constitucional anuló la propuesta y esta regresó al Parlamento.

Un paquete gubernamental de reformas laborales que ya ha provocado protestas callejeras y una huelga importante también llegará al escritorio del presidente, al igual que una ley que permite la eutanasia y el suicidio asistido por un médico que el Parlamento aprobó en 2022 pero que ha sido detenida por objeciones constitucionales.

Casi 11 millones de personas son elegibles para votar en las elecciones.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

