La diplomacia es la única vía hacia la paz en Ucrania, dice jefe de refugiados de la ONU

Barham Salih, expresidente de Irak y elegido en diciembre como alto comisionado de la ACNUR, realizó su primera visita a Ucrania desde que asumió el cargo.

Tras viajar a ciudades ucranianas en la línea del frente, entre ellas, Járkiv y Zaporiyia, se reunió con el presidente Volodymyr Zelenskyy y conversó sobre los avances más recientes en los esfuerzos para lograr un acuerdo de paz. También abordó el futuro de las operaciones de la ACNUR mientras Ucrania enfrenta ataques rusos contra su red energética, que se producen durante un severo invierno.

“Hay que tener esperanza, pero entiendo las dificultades de la situación, y está claro, por supuesto, que hay muchísimos, muchísimos impedimentos en el camino, pero al final del día no hay una solución militar. Tiene que haber paz, una paz duradera y justa para que la gente pueda volver a sus vidas”, dijo Salih en Kiev, en entrevista con The Associated Press.

“Las cosas no son necesariamente fáciles, definitivamente no lo son, pero redoblemos el esfuerzo para asegurarnos de que la diplomacia tenga una oportunidad y realmente logre una paz duradera y justa para esta guerra, que ya ha durado demasiado tiempo”, agregó.

De los 470 millones de dólares solicitados por la agencia para Ucrania, solo se han garantizado 150. El déficit refleja recortes profundos en todo el sector humanitario, lo que hace cada vez más difícil proporcionar ayuda en medio de múltiples crisis.

Salih señaló que hay 3,7 millones de ucranianos desplazados dentro del país y casi 6 millones de ellos fuera del mismo, los cuales se han convertido en refugiados en Europa y en otros lugares.

“Esto muestra la brecha entre lo que se necesita y lo que está disponible”, afirmó. “Mi llamado a la comunidad internacional es que, de verdad, este no es el momento de retirarse, no es el momento de mirar hacia otro lado. Estas poblaciones vulnerables necesitan apoyo. Debemos hacerles llegar esta ayuda”.

La agencia de la ONU en Ucrania prevé que 10,8 millones de ucranianos requerirán asistencia humanitaria en 2026, según un informe del organismo. Las necesidades más críticas se concentran a lo largo de las líneas del frente de la guerra en el este y el sur de Ucrania, así como en la región fronteriza del norte. El recrudecimiento de las hostilidades genera nuevas oleadas de desplazamiento.

El llamamiento de la agencia para Ucrania compite con conflictos a gran escala en Sudán y Gaza. Desde su nombramiento, Salih ha pasado solo una semana en su oficina de Ginebra, tras viajar a Kenia, Chad, Turquía y Jordania antes de visitar Ucrania.

Los drásticos recortes a la financiación humanitaria de Estados Unidos en el régimen del presidente Donald Trump han acelerado el deterioro de la infraestructura humanitaria global y han socavado gravemente la capacidad de las organizaciones para entregar ayuda.

En el mundo hay 117 millones de personas desplazadas, entre ellas, al menos 42 millones de refugiados, indicó Salih. Dos tercios enfrentan desplazamientos prolongados y dependen de la asistencia humanitaria.

Decidir dónde priorizar ante la reducción de recursos es “difícil”, sostuvo.

“Es realmente muy difícil priorizar dada la magnitud del problema. Estuve en Kenia y en Chad recientemente, y estuve en Turquía y en Jordania hablando con refugiados de Siria. Y, por supuesto, ahora en Ucrania: todos estos son asuntos apremiantes, necesidades apremiantes”, explicó.

“Necesitamos estar ahí para ayudar a la gente, pero también tengo que decir que realmente debemos buscar soluciones duraderas. No se trata de mantener la dependencia o la asistencia humanitaria”, añadió.

En su reunión con Zelenskyy, Salih dijo que conversaron sobre la necesidad de centrarse en la “fase de recuperación y en soluciones sostenibles y en la autosuficiencia a medida que avanzamos”, señaló.

