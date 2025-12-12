americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

La derrota de los Buccaneers ante los Falcons aumenta la presión sobre Todd Bowles

TAMPA BAY, Florida, EE.UU. (AP) — Los Buccaneers de Tampa Bay están en una caída en picada que suele costarles el trabajo a entrenadores y jugadores.

El running back Sean Tucker (44) de los Tampa Bay Buccaneers de Tampa Bay acarrea el balón ante el cornerback Cobee Bryant (37) de los Falcons de Atlanta, el jueves 11 de diciembre de 2025, en Tampa, Florida. (AP Foto/Jason Behnken)
El running back Sean Tucker (44) de los Tampa Bay Buccaneers de Tampa Bay acarrea el balón ante el cornerback Cobee Bryant (37) de los Falcons de Atlanta, el jueves 11 de diciembre de 2025, en Tampa, Florida. (AP Foto/Jason Behnken) AP

Convertir una ventaja de 28-14 en el último cuarto en una derrota de 29-28 ante Atlanta el jueves por la noche fue el último desastre en una racha en la que el equipo ha perdido cinco de los últimos seis encuentros desde que comenzaron con una marca de 6-2.

Los Bucs (7-7) aún controlan sus esperanzas de playoffs a pesar de caer medio juego detrás de Carolina (7-6) en el Sur de la Conferencia Nacional. Se enfrentarán a los Panthers la próxima semana y nuevamente en la Semana 18.

Pero este equipo no parece capaz de iniciar una buena racha. Los Bucs necesitan cambios y el entrenador Todd Bowles sonó como alguien que sabe que está en problemas.

“No hay .... respuesta para esto”, dijo Bowles en una conferencia de prensa llena de improperios después del juego. “No hay excusa para esto. Eso es lo que les dices en el vestuario. Mírate en el .... espejo”.

La organización una vez despidió a Tony Dungy después de decepciones consecutivas en los playoffs, a pesar de que el copropietario Ed Glazer lo alabó como “la persona más significativa en la historia de los Buccaneers”.

Los Glazer también despidieron a Jon Gruden, quien ganó el primer título de Super Bowl de la franquicia.

Incluso si los Buccaneers llegan a los playoffs, otra eliminación rápida no será suficiente.

La respuesta de Bowles al desempeño estelar del recetor Mike Evans en su primer juego tras sufrir una fractura de clavícula fue reveladora.

“Jugó fútbol ganador. Le importa”, dijo Bowles. “Es uno de los chicos a los que les importa. Dio su corazón. Dio todo de sí”.

Eso indica que no hay suficientes jugadores a los que les importe. Bowles se retractó cuando se le preguntó quiénes no. Pero el punto ya estaba hecho.

“A todos les importa. Es solo una cuestión de ejecución”, dijo Bowles. “A todos les importa. No hay nadie ahí afuera tratando de arruinarlo. Pero en algún momento tienes que hacerlo bien.

“Este es un equipo impulsado por los jugadores en las últimas cuatro o cinco semanas. Tienes que ejecutar. Tienen que responsabilizarse mutuamente”.

Baker Mayfield se culpó a sí mismo por la derrota porque lanzó una intercepción al final del juego. Anteriormente había desafiado a sus compañeros a trabajar más duro y estuvo de acuerdo con Bowles.

“Tenemos talento. Sin embargo, el talento no te da (nada)”, dijo el quarterback, también usando un improperio. “Hacer el trabajo y ejecutar el día del juego sí lo hace. No lo hicimos".

“Tenemos que ganar todos los partidos para llegar a los playoffs. Para ganar la división, tenemos que ganar todos los partidos. Nos pusimos en posición de hacerlo. Si los chicos no manejan esto de la manera correcta, entonces tenemos un problema mucho más profundo”, afirmó.

Lo que funciona

Juego terrestre. Los Bucs tuvieron 88 yardas en 22 acarreos, pero no parecieron correr lo suficiente con el balón, especialmente con oportunidades para trabajar el reloj al final del juego.

Lo que necesita ayuda

Defensa. No pueden presionar al mariscal de campo. No pueden cubrir a los alas cerradas. No pueden taclear. Ceden demasiadas jugadas grandes. Los Falcons enfrentaron un tercero y 28 en la última serie, ganaron 14 yardas y luego consiguieron 20 en un cuarto y 14.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Kilmar Ábrego García con partidarios en una manifestación frente a una sede del ICE en Baltimore, Maryland, el 25 de agosto del 2025. (AP foto/Stephanie Scarbrough)

Jueza federal ordena la libertad inmediata de Kilmar Ábrego García

Miembros de la Guardia Nacional de California en Los Ángeles el 17 de junio del 2025. (AP foto/Damian Dovarganes)

Juez ordena a Trump cesar despliegue de Guardia Nacional de California en Los Ángeles

La alcaldesa electa de Miami, la demócrata Eileen Higgins, celebra después de ganar los comicios, el martes 9 de diciembre de 2025, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)

La Demócrata Eileen Higgins gana la alcaldía de Miami por primera vez en casi 30 años

Por Redacción América Noticias Miami
La líder opositora venezolana María Corina Machado con tarjetas de votación en una protesta contra la reelección del presidente Nicolás Maduro en Caracas, el 28 de agosto del 2024. (AP foto/Ariana Cubillos)

Cancelan conferencia de líder opositora venezolana en víspera de ceremonia del Nobel

Destacados del día

Escándalo: Arrestan a directivos de Plus Ultra, la aerolínea que transporta a Díaz-Canel y opera vuelos para Cuba

Escándalo: Arrestan a directivos de Plus Ultra, la aerolínea que transporta a Díaz-Canel y opera vuelos para Cuba

Cuba legaliza el dólar puertas adentro: nuevo sistema estatal de divisas abre paso a una dolarización parcial del país

Cuba legaliza el dólar puertas adentro: nuevo sistema estatal de divisas abre paso a una dolarización parcial del país

MIAMI: Arrestan a cubano por colocar un AirTag en el auto de su exnovia

MIAMI: Arrestan a cubano por colocar un AirTag en el auto de su exnovia

Caos en el Malecón: Fuerte choque frente a la Embajada de EE.UU. deja varios heridos, incluida una niña

Caos en el Malecón: Fuerte choque frente a la Embajada de EE.UU. deja varios heridos, incluida una niña

EEUU publica imágenes del mayor operativo de incautación petrolera frente a Venezuela: confiscan buque iraní vinculado al financiamiento terrorista

EEUU publica imágenes del mayor operativo de incautación petrolera frente a Venezuela: confiscan buque iraní vinculado al financiamiento terrorista

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter