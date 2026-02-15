americateve

La crítica en curling crece: acusan a Reino Unido de la misma falta que Canadá

CORTINA D'AMPEZZO, Italia (AP) — La controversia del curling en los Juegos Olímpicos de Invierno sigue creciendo, ya que el aumento de la vigilancia de los partidos derivó en la retirada de una piedra lanzada por el equipo masculino británico el domingo por la misma presunta infracción que perjudicó a los canadienses dos días seguidos.

El británico Bobby Lammie en acción durante la ronda de round robin ante Alemania en curling en los Juegos Olímpicos de Invierno el domingo 15 de febrero del 2026. (AP Foto/Misper Apawu)
En el noveno end del partido de todos contra todos de Gran Bretaña contra Alemania, los oficiales indicaron que el curler escocés Bobby Lammie había tocado una piedra después de soltarla sobre el hielo. Eso se conoce como “doble toque” y va en contra del reglamento. Gran Bretaña ganó el partido 9-4.

La controversia surgió el viernes cuando el equipo masculino canadiense fue acusado por sus rivales suecos de hacer trampa; un día después, se retiró una piedra del partido del equipo femenino canadiense contra Suiza. Videos que circulaban en redes sociales parecían mostrar a ambos curlers canadienses haciendo doble toque a las piedras, pero ambos equipos negaron haber cometido una infracción.

A partir del sábado, World Curling informó que designaría a dos oficiales para desplazarse entre los cuatro partidos de curling durante cada ronda, pero señaló que “no es posible” tener árbitros apostados en cada línea de hog — donde las piedras deben soltarse a mano— durante todos los partidos.

Se desconoce si los oficiales están observando a algunos equipos más de cerca que a otros. World Curling afirmó que no utiliza repeticiones de video para revisar el desarrollo del juego.

Hasta el domingo, la controversia se había limitado a los curlers canadienses, que representan a una de las aficiones más apasionadas de este deporte en el mundo.

___

