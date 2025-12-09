La Corte Penal Internacional condena a líder de milicia sudanesa a 20 años por atrocidades en Darfur

Compartir en:









Ali Muhammad Ali Abd al-Rahman, líder de la milicia sudanesa Janjaweed espera a escuchar el veredicto de su juicio en la Corte Penal Internacional, en La Haya, Holanda, el martes 9 de diciembre de 2025. (AP Foto/Peter Dejong, Pool) AP

En una audiencia el mes pasado, los fiscales pidieron una sentencia de cadena perpetua para Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman, quien fue condenado en octubre por 27 cargos de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad que incluyeron ordenar ejecuciones masivas y matar a dos prisioneros a golpes con un hacha en 2003-2004.

"Cometió estos crímenes a sabiendas, voluntariamente y, como muestran las pruebas, con entusiasmo y vigor" afirmó el fiscal Julian Nicholls afirmó en la audiencia de sentencia en noviembre.

Abd-Al-Rahman, de 76 años, se puso de pie y escuchó, pero no mostró reacción alguna cuando la jueza presidenta Joanna Korner dictó la sentencia.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP