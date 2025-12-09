americateve

La Corte Penal Internacional condena a líder de milicia sudanesa a 20 años por atrocidades en Darfur

LA HAYA (AP) — Los jueces de la Corte Penal Internacional sentenciaron el martes a un líder de la temida milicia Janjaweed de Sudán a 20 años de prisión el martes por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en el catastrófico conflicto en Darfur hace más de dos décadas.

Ali Muhammad Ali Abd al-Rahman, líder de la milicia sudanesa Janjaweed espera a escuchar el veredicto de su juicio en la Corte Penal Internacional, en La Haya, Holanda, el martes 9 de diciembre de 2025. (AP Foto/Peter Dejong, Pool)
Ali Muhammad Ali Abd al-Rahman, líder de la milicia sudanesa Janjaweed espera a escuchar el veredicto de su juicio en la Corte Penal Internacional, en La Haya, Holanda, el martes 9 de diciembre de 2025. (AP Foto/Peter Dejong, Pool)

En una audiencia el mes pasado, los fiscales pidieron una sentencia de cadena perpetua para Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman, quien fue condenado en octubre por 27 cargos de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad que incluyeron ordenar ejecuciones masivas y matar a dos prisioneros a golpes con un hacha en 2003-2004.

"Cometió estos crímenes a sabiendas, voluntariamente y, como muestran las pruebas, con entusiasmo y vigor" afirmó el fiscal Julian Nicholls afirmó en la audiencia de sentencia en noviembre.

Abd-Al-Rahman, de 76 años, se puso de pie y escuchó, pero no mostró reacción alguna cuando la jueza presidenta Joanna Korner dictó la sentencia.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

