La Corte Penal Internacional abre audiencias sobre el expresidente filipino Rodrigo Duterte

El exmandatario de 80 años no estuvo en la sala del tribunal en La Haya, tras haber renunciado a su derecho a comparecer, mientras los fiscales comenzaban a presentar pruebas para sustentar sus acusaciones sobre su presunta implicación en decenas de asesinatos como parte de su llamada guerra contra las drogas.

Los cargos se remontan a la época de Duterte como alcalde de la ciudad de Davao, en el sur de Filipinas, y posteriormente como presidente, e incluyen decenas de asesinatos como parte de su llamada guerra contra las drogas. Grupos de derechos y familiares de víctimas celebraron el arresto de Duterte en marzo, afirmando que era un paso adelante para la justicia.

“Hemos esperado esto durante tanto tiempo, durante años hemos esperado, pero no cedimos”, declaró Llore Pasco a reporteros en una conferencia de prensa previa a la vista. Contó que sus dos hijos salieron a trabajar en mayo de 2017 y nunca regresaron. Sus cuerpos fueron hallados después, acribillados a balazos.

La audiencia no es un juicio, pero permite a los fiscales exponer su caso ante el tribunal. Tras sopesar las pruebas, los jueces tienen 60 días para decidir si confirman o no los cargos.

Duterte escribió en una carta a los jueces que no quería asistir a procedimientos legales “que olvidaré en cuestión de minutos. Soy viejo, estoy cansado y frágil”.

También calificó los cargos en su contra como “una mentira escandalosa”.

El mes pasado, los jueces determinaron que el octogenario estaba en condiciones de ser juzgado, después de posponer una audiencia anterior por preocupaciones sobre su salud.

Partidarios de Duterte criticaron al gobierno del actual presidente filipino Ferdinand Marcos Jr., rival político de Duterte, por arrestar y entregar al exlíder a un tribunal cuya jurisdicción cuestionan. Entre sus detractores está su hija, la actual vicepresidenta filipina Sara Duterte, quien anunció la semana pasada que se postularía a la presidencia en las elecciones de 2028.

Sheerah Escudero está preocupada por lo que ocurrirá si otro Duterte llega al poder. El cuerpo de su hermano de 18 años fue encontrado envuelto en cinta de embalaje en 2017. “Sabemos que la misma política de asesinatos continuará”, comentó a reporteros antes de la audiencia.

Los fiscales de la CPI anunciaron en febrero de 2018 que abrirían una investigación preliminar sobre las violentas ofensivas antidrogas. En una medida que, según activistas de derechos humanos, buscaba eludir la rendición de cuentas, Duterte —quien era presidente en ese momento— anunció un mes después que Filipinas abandonaría el tribunal.

Los jueces rechazaron una solicitud del equipo legal de Duterte para desestimar el caso con el argumento de que el tribunal no tenía jurisdicción debido a la retirada de Filipinas. Los países no pueden “abusar” de su derecho a retirarse del Estatuto de Roma, documento fundacional del tribunal, “protegiendo a personas de la justicia en relación con presuntos crímenes que ya están bajo consideración”, señala la decisión de septiembre.

Aún está pendiente una apelación de esa decisión.

Las estimaciones del número de muertos durante el mandato presidencial de Duterte varían, desde los más de 6.000 que ha reportado la policía nacional hasta los 30.000 que afirman grupos de derechos humanos.

