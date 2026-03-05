americateve

La Copa Africana de Naciones femenina en Marruecos se aplaza de marzo al verano

EL CAIRO (AP) — La Copa Africana de Naciones femenina se disputará durante el verano. El cambio de fecha fue anunciado el jueves, a menos de dos semanas de la fecha prevista para su inicio en Marruecos.

ARCHIVO - Foto del lunes 25 de julio del 2025, la portera de Nigeria Chiamaka Nnadozie arriba al aeropuerto en Abuja Nigeria. (AP Foto/Olamikan Gbemiga, Archivo
ARCHIVO - Foto del lunes 25 de julio del 2025, la portera de Nigeria Chiamaka Nnadozie arriba al aeropuerto en Abuja Nigeria. (AP Foto/Olamikan Gbemiga, Archivo

El torneo se disputará ahora del 25 de julio al 16 de agosto, anunció la Confederación Africana de Fútbol (CAF) en su sitio web. No mencionó un cambio de sede, ni confirmó que Marruecos organizará nuevamente el torneo por tercera vez consecutiva.

La 16va edición estaba programado para disputarse del 17 de marzo al 3 de abril, pero persistían los reportes de que Marruecos deseaba retirarse como anfitrión y la CAF indicó el miércoles que aclararía el asunto en los próximos días.

Sudáfrica se había ofrecido a asumir la organización.

“Tras conversaciones entre la CAF y sus socios, la FIFA y otras partes interesadas, la CAF decidió reprogramar las fechas para garantizar el éxito de esta importante competición femenina a la luz de ciertas circunstancias imprevistas”, explicó la CAF.

No especificó la naturaleza de esas circunstancias y The Associated Press se ha puesto en contacto para obtener más detalles.

La CAF afirmó que los preparativos para el torneo “están en marcha y todas las partes confían en que será muy exitoso”.

En una decisión sorpresiva el pasado noviembre, la CAF amplió el torneo a 16 equipos, lo que dio un respiro a Camerún, Costa de Marfil, Mali y Egipto, cuyas selecciones inicialmente no lograron clasificarse.

Marruecos, Argelia, Senegal y Kenia quedaron encuadrados en el Grupo A en Rabat, donde también estaba previsto que se jugara el Grupo B, integrado por Sudáfrica, Costa de Marfil, Burkina Faso y Tanzania.

El Grupo C, con la campeona defensora Nigeria, Zambia, Egipto y Malawi, se disputaría en Casablanca, mientras que el Grupo D, con Ghana, Camerún, Mali y Cabo Verde, estaba programado en Fez.

El 13 de febrero, el presidente de la CAF, Patrice Motsepe, había descartado que se realizaría algún cambio porque el torneo también funciona como evento clasificatorio para el Mundial Femenino de 2027 en Brasil. Las cuatro selecciones semifinalistas se clasifican directamente, y los equipos que pierdan en cuartos de final iban a tener otra oportunidad mediante repechajes con naciones de otros continentes.

La última edición, que ganó Nigeria al superar 3-2 a Marruecos en la final, también se retrasó por problemas de calendario en 2024. Finalmente se jugó en 2025.

Marruecos también es coanfitrión del Mundial masculino en 2030.

FUENTE: AP

