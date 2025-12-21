La Confederación Asiática de Fútbol lanzará la Liga de Naciones de la AFC

Compartir en:









El movimiento sigue a la introducción de una Liga de Naciones por parte de la UEFA en 2018, en la cual los equipos nacionales europeos se dividen en niveles y juegan durante ventanas internacionales designadas.

El anuncio se produce un día después de que la Confederación Africana de Fútbol anunciara la implementación de un torneo similar en 2029.

"La utilización efectiva de las ventanas de partidos internacionales de la FIFA se ha vuelto cada vez más desafiante debido a la disponibilidad limitada de oponentes, el aumento de los costos operativos y las complejidades logísticas, lo que a menudo disminuye el valor deportivo de los encuentros internacionales", afirmó la AFC en un comunicado.

“Tras un proceso exhaustivo de revisión interna y consulta, la confederación ha decidido, en principio, introducir una Liga de Naciones de la AFC”.

La Liga de Naciones de la UEFA se introdujo para permitir que los equipos jueguen más partidos contra rivales de similar clasificación.

Los resultados también impactan en la clasificación para el Campeonato Europeo y la Copa del Mundo, dándoles más posibilidades de clasificación para los torneos importantes a los equipos de menor clasificación.

Los detalles sobre el formato, el cronograma y la implementación se anunciarán más adelante después de las consultas con las partes interesadas, dijo la AFC. ___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP