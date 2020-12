La Cuba del recuerdo | Los tranvías en La Habana

Los primeros tranvías eléctricos rodaron en la parte oriental de la Habana en el 1900. Era una línea de 4 kilómetros que comunicaba las ciudades de Regla con Guanabacoa.

El nombre “tranvía” viene de una contrapción inventada por los cubanos de la palabra inglesa “tram way”, que significa “vía plana sobre rieles”.

En Septiembre del 1901, la Havana Railway Company inaguró un servicio de tranvías completo para La Habana y sus alrededores con carros cómodos, elegantes y espaciosos. La corriente continua necesaria para hacer moverlos se suplía desde una casa en Prado y Colón. El carro tenía plataforma delante y detrás, con dos varas largas de metal que pegaban contra dos cables eléctricos suspendidos en el aire de donde tomaban la corriente para moverse. Los cubanos, jocosos llamaban “ataúdes eléctricos” a los tranvías por la cantidad de accidentes que tenían, también por los troles que tenían encima le llamaban “langosta”.

El tranvía tenía dos operadores: el motorista que accionaba el motor eléctrico pata avanzar y el conductor que era el que te cobraba y acto seguido con una llave parecida a una pinza que tenía un mango de madera y un boquete cuadrado que enganchaba en una larga varilla de metal de forma cuadrada transversalmente y la hacía girar contando en una caja cuadrada que había al frente con la activación de un timbre un pasajero más.

El motorista iba delante moviendo dos manivelas, una tenía cinco paradas que le llamaban puntos y era la de acelerar el tranvía la otra era para frenarlo dándole vueltas. El carro tenía delante una parrilla por si algún desafortunado habanero era tumbado por el carro. No era necesario dirigir el tranvía porque iba por la línea que estaba en el suelo, en ocasiones el motorista cambiaba la posición de las líneas com un instrumento largo que desde su posición en la plataforma delantera hacia cambiar el sentido por donde iba a pasar cambiando la continuidad de las líneas.

El carro era de madera muy elegante pintados de gris metálico con letras y números en verde oscuro, los asientos cómodos y frescos cubiertos de rejilla.

El viaje en un tranvía era muy relajante y sabroso, me gustaba ir a la playa montado en el tranvía en vez de ir en autobús (guagua), entre el suave zumbido del motor y el aire entrando por la ventana me quedaba dormido y echaba tremenda siesta, me tenían que despertar cuando llegábamos a la playa de Marianao y yo me apeaba con mi trusita envuelta en una toalla.

Tristemente los tranvías se quitaron de circulación a mediados del año1954.

Todavía siento el ruido de los martillos neumáticos removiendo las líneas y los adoquines que las rodeaban

en la calle San Lázaro. Fueron reemplazados por enormes autobuses ingleses marca Leyland, de transmisión mecánica y color blanco, los cuales los habaneros los bautizaron las “enfermeras”, no por el color blanco sino porque te golpeaban fácilmente y te mandaban para el hospital.

Esos autobuses eran muy peligrosos debido a que emplearon a los mismos motoristas que operaban los tranvías a guiar los autobuses blancos, pues hay una gran diferencia entre conducir un tranvía a guiar un autobús, y algunos de los choferes manejaban un carro de motor por primera vez en la vida. Todavía tengo la imagen en mi mente de un infeliz motorista luchando con la palanca de cambio y el enorme timón, doblando en la esquina de San Lázaro y Espada y dejando un pedazo de carrocería en el poste de la esquina. Con el grito de “huye que viene una enfermera