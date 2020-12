La Cuba del Recuerdo | Las lanchitas de Regla y de Casablanca.

Dicho esto continuaremos diciendo que el juego de pelota es característico del cubano, quien nacido en Cuba no ha tenido un bate en la mano parado en jom (home plate) esperando una buena bola del picher para batear un jon ron?. (Home Run)

Era un juego característico de los varones, yo tengo tres hijas y cuando eran más chiquitas les compré bate, guante y pelota para ver con cierta tristeza que ni los sacaron de las cajas.

El juego de pelota en Cuba se remonta desde que fué inventado por Abner Double Day in Cooperstown , New York en el 1839 donde se hoy el salón de la fama del base ball.

Yo tenía un excelente amigo, de nombre Portillo de la Luz, padre de uno de los originadores del Filin en Cuba, Cesar Portillo de la LuZ; el cual jugó pelota organizada en Cuba a principios de siglo XX.

Yo lo le llamaba cariñosamente el viejito Portillo, el me contaba que en esa época había un jugador extra que se llamaba el Right short stop ( raí sior en cubano) que jugaba entre segunda y primera base, el picher se paraba al lado de la segunda base y corría hacia en montículo lanzando la pelota, el montículo es donde se coloca el pitcher para lanzar hoy en día y se llama así porque es más elevado que el resto del terreno que es plano. Pues Portillo me contaba que en aquel entonces se jugaba en un lugar llamado “el hoyo” que quedaba al final de la calle 23 (la rampa) frente al malecón bajando a mano derecha, era un tipo de juego semi oficial, pero venían espectadores de toda Cuba a verlos jugar. Me contaba el viejito Portillo que un día estando al bate un pelotero llamado Pancho Aldai, bateó la bola bien lejos colándose la pelota por la ventana de una señora gallega que estaba haciendo un caldo gallego y la pelota cayó dentro de la misma cazuela derramándolo todo, la señora gallega tomó una escoba y se apareció en el terreno y el juego se acabó a escobazos, desde entonces, en Cuba cuando se formaba una bronca se decía “se formó la de Pancho Aldai”.

Ya por los años treinta se construyó el estadium de la Tropical donde se empezó a jugar pelota más organizada hasta que se construyó el estadium del Cerro en 1946 donde ya se estableció la temporada de pelota invernal oficial. Se jugaba en invierno para que los grandes peloteros de las grandes ligas de USA pudieran ir a jugar en Cuba.

Eran cuatro equipos que se disputaban el campeonato año tras año, y eran

Habana, los leones, rojos.

Almendares, los alacranes, azules.

Cienfuegos, los elefantes, verdes.

Marianao, los tigres, amarillos.

Yo era simpatizante del Habana y cuando estábamos perdiendo decíamos “la leña roja tarda pero llega”. Los cienfuegueros decían “el paso del elefante es lento pero aplastante”.

Miguel Ángel González era el manager del Habana y Adolfo Luque el del Almendares.

A los seis días de salir al aire la señal de Unión Radio televisión del empresario Gaspar Pumarejo, se televisó el primer juego de pelota entre Habana y Almendares, los comentaristas eran Felo Ramírez y René Molina y los anunciantes eran la cerveza Cristal y los cigarrillos Competidora Gaditana; a los pocos meses, 18 de Diciembre, sale la señal de CMQ de los hermanos Mestre y comienzan a televisar la pelota también con los comentaristas Gabino Delgado y Jessy Losada y los anunciantes la cerveza Hatuey y los cigarrillos Regalías el Cuño.

Miguel Ángel y Adolfo Luque jugaron en grandes ligas así como muchos cubanos tales como Minie Miñoso, Luis Tiant etc..

A Miñoso le escribieron un Cha cha cha que dice así:

La pelota va y va

Va y va

Se fué

Que tremendo batazo

Que tremenda ilusión

Han bateado un jonrón ron

Es Miñoso señores

Que la bola botó

Cuando Miñoso batea verdad

La bola baila hasta el cha cha cha.

La liga triple A (AAA) es la anterior a las grandes ligas y ya en el año 1954 tuvimos un team en ella, Los Cuban Sugar Kings, los cuales ya en el año 1958 fueron ascendidos a las grandes ligas y ya Cuba iba a ser un país con grandes ligas de pelota donde todos los equipos de pelota de grandes ligas iban a ir a jugar empezando en el año 1959, a lo cual, cuando Fidel Castro tomó el poder, se opuso, muriendo así las esperanzas del cubano de tener un equipo en las grandes ligas y ser Cuba parte de ellas.